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Комарци најчешће уједају људе са овом крвном групом: Да ли сте међу њима?

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:56

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Комарац на стоји људској кожи
Фото: Pexel/Jimmy Chan

Да ли комарци заиста бирају одређене људе? Истраживања показују да неке особе привлаче више од других, а један од разлога може бити и крвна група. Научници су открили да људи са одређеном крвном групом чешће постају мета ових досадних инсеката. Ево шта кажу истраживања и зашто се то дешава.

Многи вјерују да комарци уједају насумично и да крвна група нема никакве везе с тим. Ипак, бројна истраживања спроведена током посљедњих неколико деценија показала су да ови инсекти имају одређене преференције када бирају кога ће убости.

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Научници су открили да комарце посебно привлаче особе са крвном групом О. Иако то није једини фактор који утиче на њихов избор, резултати више студија указују на то да су људи са нултом крвном групом чешће мета убода него остали.

Зашто комарци више воле одређене људе?

На површини црвених крвних зрнаца налазе се антигени који одређују крвну групу. Код особа са крвном групом О присутан је такозвани Х-антиген, који код многих људи доспева и у зној, пљувачку и друге телесне течности.

Стручњаци сматрају да комарци могу да препознају ове хемијске сигнале. Због тога особе са крвном групом О, нарочито такозвани "секретори", могу бити привлачније комарцима од људи са другим крвним групама. Ипак, крвна група је само један од фактора који утичу на то колико ће некога комарци привлачити.

Шта су показала истраживања?

Још седамдесетих година прошлог вијека спроведени су први експерименти који су указали на везу између крвне групе и привлачности за комарце. Каснија истраживања додатно су потврдила да комарци чешће слијећу на особе са крвном групом О него на људе са другим крвним групама.

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Слични резултати забиљежени су и у новијим студијама спроведеним на различитим врстама комараца, укључујући азијског тиграстог комарца и врсте које преносе денга грозницу и Зика вирус. У контролисаним условима, комарци су најчешће бирали особе са крвном групом О, што указује на то да крвна група може имати одређену улогу у њиховом избору домаћина.

Крвна група није једини разлог

Иако бројна истраживања указују на то да крвна група може да утиче на привлачност за комарце, стручњаци наглашавају да она није пресудан фактор.

На то колико ће некога комарци привлачити утичу и тјелесна температура, количина угљен-диоксида коју особа издише, састав зноја, мирис коже, па чак и бактерије које природно живе на њеној површини. Управо због комбинације свих ових фактора, две особе са истом крвном групом могу имати потпуно различита искуства када је ријеч о убодима комараца.

Срећници које комарци рјеђе примјећују

Око 15 одсто људи припада групи такозваних "несекретора". За разлику од већине популације, они не излучују антигене своје крвне групе путем зноја и других тјелесних течности, па комарци теже препознају њихове хемијске сигнале.

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Због тога није необично да особа са крвном групом О ипак не буде међу омиљеним метама комараца. То показује да на привлачност за ове инсекте утиче читав низ фактора, а не само крвна група.

Природни мириси који могу помоћи против комараца

Иако ниједна природна метода не пружа потпуну заштиту, одређени мириси могу привремено да одбију комарце. Међу најпознатијима су етарска уља цитронеле, лаванде, еукалиптуса, нане и каранфилића.

Многи користе и босиљак, рузмарин, пелин или мушкатле у дворишту и на тераси, јер њихов мирис може допринијети томе да комарци буду мање присутни у непосредној близини.

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Ако вам се чини да сте током љета стално на мети комараца, могуће је да крвна група има одређену улогу. Ипак, научници истичу да на привлачност за комарце утиче комбинација више фактора – од хемијских сигнала које тијело емитује до тјелесне температуре и мириса коже – па крвна група представља само један дио те сложене слике.

(ЖенаБлиц)

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