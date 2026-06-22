Статистика објавила податке: Ово су најплаћеније дјелатности у Српској

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају износила је 1.682 КМ и номинално је већа за 2,4 одсто у односу на април, а реално за 3,2 одсто, саопштено је из Републичког завода за статистику.

У Заводу наглашавају да је просјечна нето плата номинално већа за 8,6 одсто у односу на исти мјесец лани, а реално за 2,7 одсто.

Просјечна мјесечна бруто плата износила је 2.595 КМ.

Највиша просјечна нето плата исплаћена је у области стручне, научне и техничке дјелатности и износила је 2.186 КМ, а најнижа у области пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерства и угоститељства - 1.278 КМ.

У свим областима у мају је забиљежен номинални раст нето плате у односу на исти мјесец лани, од чега највише код стручне, научне и техничке дјелатности 19,5 одсто, пољопривреде, шумарства и риболова 14,1 одсто и дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 12,7 одсто.

Када је ријеч о цијенама производа и услуга који се користе за личну потрошњу мјереним индексом потрошачких цијена, оне су мају биле ниже за 0,8 одсто у односу на претходни мјесец, док су у односу на исти мјесец лани биле више за 5,7 одсто, преноси Срна.