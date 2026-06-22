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Ужасан призор у БиХ: Пронађено тијело жене, увиђај у току

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:11

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У насељу Војну код Мостара јутрос је пронађено тијело женске особе, потврђено је из МУП-а ХНК.

“Беживотно тијело женске особе пронађено је у 8:15 сати у Војну код Мостара. На терену се налазе службеници Полицијске управе Мостар који обављају увиђај.

На мјесту догађаја налази се и возило хитне медицинске помоћи”, додали су у МУП-у ХНК.

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Више информација биће познато након завршетка увиђаја.

Тренутно није познат идентитет жене.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Мостар

пронађено тијело

МУП ХНК

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