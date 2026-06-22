Ужасан призор у БиХ: Пронађено тијело жене, увиђај у току

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У насељу Војну код Мостара јутрос је пронађено тијело женске особе, потврђено је из МУП-а ХНК.
“Беживотно тијело женске особе пронађено је у 8:15 сати у Војну код Мостара. На терену се налазе службеници Полицијске управе Мостар који обављају увиђај.
На мјесту догађаја налази се и возило хитне медицинске помоћи”, додали су у МУП-у ХНК.
Србија
Масовна хапшења педофила у Србији: Жртве била дјеца од 6 година
Више информација биће познато након завршетка увиђаја.
Тренутно није познат идентитет жене.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Друштво
2 ч0
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму