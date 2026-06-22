Саобраћајна незгода у Чатрњи, повријеђен возач

Аутор:АТВ редакција
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Ђ.Р. из Шековића повријеђен је јуче у саобраћајној незгоди која се догодила на магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, у мјесту Чатрња.
Увиђај на лицу мјеста су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка који су утврдили да је лице Ђ.Р. задобило тјелесне повреде.
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"На возилу и кући приватног власништва је наступила материјална штета", наводи се у саопштењу Полицијске управе Градишка.
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