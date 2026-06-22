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Трагичан крај потраге: У Врбасу пронађено тијело жене

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 09:03

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Потражна акција која је јуче вођена на подручју насеља Пруди у Јајцу окончана је, нажалост, трагично.

Тијело старије женске особе иницијала С. Х. пронађено је у кориту ријеке Врбас након интензивне потраге у којој су учествовали припадници ГСС-а Јајце, пише "Јајце Онлајн".

"Имали смо потражну акцију у Јајцу, нажалост с тужним исходом. Тијело унесрећене особе пронашли смо у кориту ријеке Врбас. Породици изражавамо искрено саучешће", саопћили су из ГСС-а Јајце.

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Према доступним информацијама, случај је пријављен јуче у послијеподневним сатима, након чега је покренута потрага.

На мјесто догађаја изашли су припадници Полицијске станице Јајце, који су обавили увиђај, а о свему је упознат и дежурни тужилац, који ће руководити даљњим истражним радњама ради утврђивања свих околности овог догађаја.

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Тагови :

Јајце

потрага

пронађено тијело

Врбас

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