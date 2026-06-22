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Трамп: Ормуски мореуз отворен, нафта шикља

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 09:00

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Трамп: Ормуски мореуз отворен, нафта шикља
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп оштро је критиковао извјештавање листа Њујорк тајмс о резултатима америчког рата са Ираном, одбацујући оцјене аналитичара на које се тај лист позива да сукоб није донио значајне промјене и поручивши да за тај медиј раде "корумпиране и неетичке кукавице".

"Наслов у корумпираном и пропалом Њујорк тајмсу - 'Шта се промијенило послије скоро 4 мјесеца рата? Аналитичари кажу не много'. Стварно? Њихова војска је готова, њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало, њихове лансирне рампе, ракете, дронови и производња истих, скоро су нестали, њихова два водећа руководства су нестала, њихова инфлација је на 250 одсто, њихова економија је сломљена, њихови војници не примају плате", рекао је Трамп у објави на платформи Truth Social.

Оцјењујући достигнућа САД у рату са Ираном, Трамп рекао да је "Ормуски мореуз отворен, нафта шикља", а да су америчка берза и радна мјеста на рекордно високим нивоима.

"То се промијенило, а они су корумпиране и неетичке кукавице, и још много тога ", казао је Трамп, обраћајући се Њујорк тајмсу.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ормуски мореуз

Нафта

Иран Америка преговори

Америка

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