Трамп: Ормуски мореуз отворен, нафта шикља

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп оштро је критиковао извјештавање листа Њујорк тајмс о резултатима америчког рата са Ираном, одбацујући оцјене аналитичара на које се тај лист позива да сукоб није донио значајне промјене и поручивши да за тај медиј раде "корумпиране и неетичке кукавице".
"Наслов у корумпираном и пропалом Њујорк тајмсу - 'Шта се промијенило послије скоро 4 мјесеца рата? Аналитичари кажу не много'. Стварно? Њихова војска је готова, њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало, њихове лансирне рампе, ракете, дронови и производња истих, скоро су нестали, њихова два водећа руководства су нестала, њихова инфлација је на 250 одсто, њихова економија је сломљена, њихови војници не примају плате", рекао је Трамп у објави на платформи Truth Social.
Оцјењујући достигнућа САД у рату са Ираном, Трамп рекао да је "Ормуски мореуз отворен, нафта шикља", а да су америчка берза и радна мјеста на рекордно високим нивоима.
"То се промијенило, а они су корумпиране и неетичке кукавице, и још много тога ", казао је Трамп, обраћајући се Њујорк тајмсу.
The headline in the Corrupt and Failing New York Times: “What Changed After Almost 4 Months of War? Analysts Say Not Much.” REALLY? Their Military is DONE, their Navy is GONE, their Air Force is GONE, their Launching Pads, Missiles, Drones and Manufacturing of same, is almost… pic.twitter.com/1Yzjdn8NdZ— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026
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