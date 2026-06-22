Позната плажа затворена за купаче због бактерије

Аутор:АТВ редакција
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Српски туристи који овог љета планирају одмор у Бугарској требало би да буду на опрезу, јер је једна од најпознатијих плажа у Варни затворена за купаче након што су анализе показале повишену концентрацију бактерије Ешерихија коли.
Бугарске здравствене власти забраниле су купање на Официрској плажи и наложиле постављање видљивих упозорења за све посјетиоце. Забрана ће остати на снази све док нова испитивања не потврде да је квалитет морске воде поново безбједан за купање.
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Бактерија Ешерихија коли природно се налази у цријевима људи и животиња, али њено присуство у морској води може указивати на фекално загађење. Контакт са контаминираном водом или њено гутање може изазвати стомачне тегобе, дијареју, повраћање, болове у стомаку и повишену температуру, а посебно су угрожена мала дјеца, старије особе и људи са ослабљеним имунитетом.
Надлежне службе редовно прате квалитет воде на бугарским плажама, а након што су посљедња мјерења показала прекорачење дозвољених вредности, одлучено је да се Официрска плажа привремено затвори како би се заштитило здравље туриста и локалног становништва.
Туристима се савјетује да поштују постављена упозорења и да до укидања забране користе друге плаже у Варни које су проглашене безбједним за купање.
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Очекује се да ће нове анализе бити обављене у наредним данима, након чега ће бити донијета одлука о поновном отварању плаже.
(Телеграф.рс)
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