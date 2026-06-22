Симптоми депресије који се често занемарују: Реагујте на вријеме

Аутор:АТВ редакција
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Када се помене депресија, већина људи прво помисли на тугу, безвољност, повлачење у себе и губитак интересовања за свакодневне активности. Међутим, депресија се не испољава увијек на тако очигледан начин.
Понекад се развија постепено кроз обрасце понашања које лако приписујемо умору, стресу или животним околностима.
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Многи годинама не схватају да се боре са депресијом управо зато што њихови симптоми не изгледају "типично". Умјесто изражене туге, могу се јавити губитак сопственог гласа, равнодушност, неодлучност и осјећај бесмисла. Стручњаци упозоравају да ни такве суптилне знакове не треба занемарити.
Доносимо четири мање позната знака депресије која често пролазе непримјећено.
Свакоме се понекад догоди да нема посебну жељу гдје ће изаћи или шта ће радити. Међутим, ако се често затекнете како говорите "свеједно ми је", "како ти кажеш" или "немам мишљење", то може указивати на дубљи проблем.
Психолози наводе да депресија често доводи до потискивања сопствених ставова и жеља. Када особа из страха од одбацивања или сукоба престане да изражава своје мишљење, временом може изгубити контакт са собом и сопственим потребама.
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Реченица "није ме брига" може звучати безазлено, али ако постане чест одговор на питања о плановима, жељама или осећањима, вриједи обратити пажњу.
Особе које пролазе кроз депресију често се удаље од сопствених потреба и жеља. Умјесто да отворено говоре о ономе што им је важно, почињу да потискују емоције, што додатно продубљује осјећај празнине и отуђености.
Многи људи који се суочавају са депресијом описују осјећај изгубљености и недостатка животног правца. Често говоре да не знају шта желе од живота, шта их испуњава или чиме би требало да се баве.
То не значи да немају жеље, већ да су оне потиснуте испод слојева страха, самокритике и прилагођавања очекивањима других. Стручњаци истичу да депресија може отежати доношење одлука и постављање циљева, због чега се особа осјећа збуњено и несигурно.
Један од најважнијих, али и најтиших знакова депресије јесте осјећај да ништа нема смисла. Особа може редовно да обавља посао, брине о породици и испуњава свакодневне обавезе, а да притом изнутра осјећа празнину и одсуство сврхе.
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Живот тада може дјеловати као низ рутина које се обављају механички, без осјећаја задовољства или повезаности са самим собом. Стручњаци наглашавају да осјећај сврхе није нестао, већ је често прикривен симптомима депресије.
Депресија није само туга. Она се може испољити кроз равнодушност, повлачење, претјерано прилагођавање другима или губитак унутрашњег гласа. Управо због тога многи људи дуго не потраже помоћ, преноси Аваз.
Препознавање ових знакова не значи нужно да особа има депресију, али јесте сигнал да треба обратити више пажње на сопствено ментално здравље.
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