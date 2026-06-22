Данас славимо Светог Кирила Александријског: Изговорите ове ријечи за мир у души и дому

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вјерници данас молитвено обиљежавају дан посвећен Светом Кирилу Александријском, великом архиепископу и једном од најзначајнијих црквених отаца, чије је име дубоко утемељено у историји православне вјере.
Поријеклом из угледне и племићке породице, био је близак сродник патријарха Теофила Александријског, а након његове смрти изабран је за архиепископа Александрије, преузимајући одговорност духовног вођства у једном од најважнијих хришћанских средишта тог времена.
Свети Кирил је познат као ревносни бранитељ православног учења и црквеног поретка. У свом пастирском раду водио је борбу против новацијана, који су одбацивали могућност покајања и повратка у Цркву за оне који су пали у тешке гријехе. Свети Кирил је заступао учење Цркве о милости и покајању, те је након црквених одлука новацијанско учење било одбачено, а њихово дјеловање у Александрији окончано.
У свом времену сусретао се и са сложеним односима у Александрији, гдје је постојала напетост између хришћанске и јеврејске заједнице. У историјским изворима наводи се да је, послије дугих несугласица и уз царску одлуку, јеврејска заједница била удаљена из града. Овај дио његовог живота свједочи о изазовима ранохришћанског периода, када су се у градовима Римског царства преламали вјерски, друштвени и политички односи.
Најважније поглавље његовог дјеловања везано је за борбу против учења патријарха Несторија, који је оспоравао богородничко достојанство Пресвете Богородице. Свети Кирил је предсједавао Трећем васељенском сабору у Ефесу 431. године, гдје је, уз подршку римске Цркве, потврђено православно учење о Богородици. Несторијево учење је осуђено, а православна вјера утврђена. У предању Цркве остало је записано да је Свети Кирил саставио познату молитву:
"Богородице Дјево, радуј се, Благодатна Маријо, Господ је с Тобом; благословена си Ти међу женама и благословен је Плод утробе Твоје, јер си родила Спаситеља душа наших."
Послије ових великих теолошких и црквених дјела, Свети Кирил је остатак живота провео у миру, као ревносни пастир Цркве, утврђујући вјернике у вјери и поретку. Упокојио се 444. године, оставивши за собом значајно богословско и пастирско насљеђе, које православна Црква и данас поштује.
"Наставниче Православља, учитељу побожности и чистоте, свјећњаче васељене, богонадахнути украсу архијереја, Кирило премудри, учењем твојим све си просветио, свирало духовна, моли Христа Бога, да спасе душе наше."
У народу се овај дан обиљежава у духу молитве и тишине, уз вјеровање да је пожељно избјегавати теже послове и сукобе, како би се очувао мир у дому и породици. Вјерници се на данашњи дан обраћају Светом Кирилу молитвом и траже духовну снагу и смирење, а у појединим крајевима се сматра да је ово дан када се посебно његује сабраност и уздржаност, уз одлазак у цркву и паљење свијећа у знак поштовања према светитељу.
(Курир)
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