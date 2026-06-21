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Милош из Трна учитељици извезао успомену за цијели живот

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:52

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Милош Кецман, ученик Основне школе "Десанка Максимовић" у Трну
Фото: Удружење жена "Дуга"

Док већина ученика на крају школске године учитељима поклања цвијеће или ситне знакове пажње, једанаестогодишњи Милош Кецман из Трна одлучио је да својој учитељици поклони нешто потпуно посебно - ручно израђен змијањски вез.

Из Хуманитарног удружења жена "Дуга" поручили су путем друштвене мреже "Фејсбук" да је Милош, ученик Основне школе "Десанка Максимовић" у Трну још 2024. Године, заједно са сестром Мартином, похађао њихову "Малу школу змијањског веза".

"Тада је имао девет година и био је међу млађим полазницима. Стрпљив и упоран савладао је технику израде змијањског веза. Ове године завршио је пети разред. На зимском распусту дошао је на идеју да својој учитељици на крају школске године поклони дар који ће сам израдити. Упркос недостатку времена због школских и ваншколских обавеза Милош није одустајао од своје идеје него је до краја реализовао овај врло захтјеван пројекат, вез у раму", поручили су из овог удружења.

Милош извезао успомену за цијели живот
Милош извезао успомену за цијели живот

Према њиховим ријечима, Милош је ситном покрстицом извезао имена свих ученика из разреда, уклопио мале орнаменте змијањског веза и име учитељице Биљане.

"Овај предиван гест показује нераскидиву везу ученика и њихове учитељице. Израда и бирање орнамената змијањског веза уз имена ученика показује да је у поклон уложено доста труда, стрпљења, устрајности али и великог поштовања према традицији и својој учитељицу. Сигурни смо да ће овај поклон заузети посебно мјесто у срцу учитељице и да ће га дуго чувати као подсјетник на љубав и креативност њених ученика", казали су они путем "Фејсбука".

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Тагови :

Милош Кецман

Трн

Учитељица

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