Снимак изазвао расправу: Која врста морског пса је снимљена у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама појаво се снимак који је изазвао велику пажњу јавности.
На видеу снимљеном с брода, а који је објавио ресторан Гарифул, види се морска животиња врло слична морском псу како великом брзином кружи око раскомадане рибе, за коју се претпоставља да је сабљарка.
На снимку се чује мушкарац који нагађа да је ријеч о великом бијелом морском псу, али у коментарима се убрзо развила расправа о томе о којој се врсти заправо ради.
Дио корисника увјерен је да је на снимку велики бијели морски пас, док други сматрају да је ријеч о маку, односно атлантском маку, једној од најбржих врста морских паса на свијету.
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