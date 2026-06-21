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Још једна трагедија на Јадрану: Утопио се дјечак

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:11

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Још једна трагедија на Јадрану: Утопио се дјечак
Фото: Pixabay

Трагичан догађај догодио се ове недјеље на плажи у албанском Драчу, гдје је једанаестогодишњак из Тиране изгубио живот док се купао у мору.

Према полицијском извјештају, инцидент се догодио око 10.35, у насељу број 13, гдје се малољетник купао у мору и “сумња се да се случајно утопио”, пише албански “Еуроњуз”.

Истражни тим наставља рад на разјашњавању и потпуном документовању околности инцидента, као и на утврђивању узрока утапања једанаестогодишњег дјечака који живи у Тирани, пише Блиц.

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Тагови :

утапање

Јадранско море

Албанија

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