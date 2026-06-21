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Петомјесечна беба повријеђена у незгоди: Возач ударио у бетонски стуб

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:51

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Аутомобил полиције Црне Горе.

На приступној саобраћајници на ауто-путу, на диооници Колашин – Матешво дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој су три особе повријеђене, а међу њима и беба стара свега пет мјесеци.

Према ријечима очевидаца, у незгоди је учествовало једно путничко возило марке "ауди".

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За воланом је био мушкарац из Рожаја, који је изгубио контролу ударио прво у бетоснки стуб расвјете, од силине удара се окренуо на путу и ударио је у камени потпорни зид.

Даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове саобраћајне незгоде.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Колашин

повријеђена беба

Саобраћајна несрећа

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