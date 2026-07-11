Бројне критике: "Мета" повукла алат за генерисање слика

Аутор:АТВ редакција
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Компанија "Мета" повукла је алат за генерисање слика помоћу вјештачке интелигенције "мјуз имиџ", након критика да омогућава кориштење фотографија са "Инстаграма" за креирање слика.
Овај потез услиједио је мање од седам дана након што је компанија, власник "Инстаграма" и "Фејсбука", представила свој први модел за генерисање слика заснованог на моделу вјештачке интелигенције "Мета Еј-Ај", преноси АП.
"Наша намјера била је да понудимо користан креативан алат и да људима омогућимо контролу над тим да ли њихов јавни садржај може бити коришћен на овај начин. Добили смо повратне информације да ова функција није испунила очекивања, због чега више није доступна", наводи се у саопштењу "Мете".
Као и други алати за генерисање слика засновани на вјештачкој интелигенцији, "мјуз имиџ" ствара слике на основу упутстава корисника, такозваних промптова.
Међутим, ова функција је аутоматски омогућавала да фотографије објављене на свим јавним "Инстаграм" налозима буду доступне као референтни материјал приликом креирања нових слика.
То је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама, уз упозорења о могућем нарушавању приватности и опасности од стварања малициозног и компромитујућег садржаја, те су наведена и упутства корисницима "Инстаграма" како онемогућити да њихове фотографије буду доступне том алату вјештачке интелигенције
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