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На градилишту хотела у Будви пронађено тијело младића

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 11:05

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Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.
Фото: Pixabay

Припадници Службе заштите и спасавања извукли су тијело млађег мушкарца из ископа за будући хотел у самом центру Будве.

Тијело странца нађено је у дубоком ископу на градилишту, а на лице мјеста одмах су упућени полицијски службеници и припадници будванске Службе заштите и спасавања.

Ватрогасци су након брзе акције успјели да из дубоке рупе извуку тијело несрећног младића. Према првим информацијама, ријеч је о страном држављанину.

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Полиција провјерава кључан траг

Црногорска полиција је одмах покренула истрагу, а тренутно се провјерава да ли пронађено тијело припада особи чији је нестанак званично пријављен прије неколико дана, тачније 18. јуна.

Истрага је у току, а тијело ће бити послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти и да ли је ријеч о несрећном случају или кривичном дјелу.

(Вијести.ме)

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Тагови :

Црна Гора

Будва

пронађено тијело

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