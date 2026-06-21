На градилишту хотела у Будви пронађено тијело младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Припадници Службе заштите и спасавања извукли су тијело млађег мушкарца из ископа за будући хотел у самом центру Будве.
Тијело странца нађено је у дубоком ископу на градилишту, а на лице мјеста одмах су упућени полицијски службеници и припадници будванске Службе заштите и спасавања.
Ватрогасци су након брзе акције успјели да из дубоке рупе извуку тијело несрећног младића. Према првим информацијама, ријеч је о страном држављанину.
Република Српска
Хеликоптерски сервис Српске реализовао 4 хитна транспорта
Црногорска полиција је одмах покренула истрагу, а тренутно се провјерава да ли пронађено тијело припада особи чији је нестанак званично пријављен прије неколико дана, тачније 18. јуна.
Истрага је у току, а тијело ће бити послато на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти и да ли је ријеч о несрећном случају или кривичном дјелу.
(Вијести.ме)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
15 ч0
Регион
18 ч0
Регион
19 ч0
Најновије
13
14
13
13
13
01
12
50
12
47
Тренутно на програму