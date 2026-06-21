Минић поручио из Добоја: Ријешићемо питање свих 500 дјеце погинулих бораца

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић похвалио је руководство Добоја што има слуха за најрањивије категорије борачке популације.
Након што је у Добоју присуствовао потписивању уговора о запошљавању првих лица из категорије породица погинулих бораца и два уговора о подстицајима, Минић је рекао да ће се лично залагати да свих 500 пријављених кандидата буде и збрињено.
"То је најмање што можемо да урадимо", додао је Минић.
Минић је истакао да је све оно што се дешавало у Одбрамбено-отаџбинском рату је продукт да данас постоји Република Српска, али и обавеза према потомцима оних који су поднијели највећу жртву.
Оцијенио је да није лако одрастати без родитеља, али да је зато ту Република Српска.
"Можда да је прошло више времена него што је требало, али урадићемо то великом брзином. Даћемо динамику не само локалним заједницама, него јавним предузећима, установама, и сви они има да се укључе. Ријешићемо питање 500 дјеце погинулих бораца који су се пријавили на јавни конкурс", навео је Минић.
На новинарско питање о преурањено истраживању рејтинга странака које је наручио градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, Минић је рекао како мисли да је то помало смијешно и да не жели ништа друго да коментарише, преноси Срна.
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