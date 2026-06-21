Logo

Минић поручио из Добоја: Ријешићемо питање свих 500 дјеце погинулих бораца

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 10:37

Коментари:

0
Предсједник Владе РС Саво Минић након потписивања уговора о запошљавању дјеце палих бораца.
Фото: Влада Републике Српске

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић похвалио је руководство Добоја што има слуха за најрањивије категорије борачке популације.

Након што је у Добоју присуствовао потписивању уговора о запошљавању првих лица из категорије породица погинулих бораца и два уговора о подстицајима, Минић је рекао да ће се лично залагати да свих 500 пријављених кандидата буде и збрињено.

"То је најмање што можемо да урадимо", додао је Минић.

Минић је истакао да је све оно што се дешавало у Одбрамбено-отаџбинском рату је продукт да данас постоји Република Српска, али и обавеза према потомцима оних који су поднијели највећу жртву.

Оцијенио је да није лако одрастати без родитеља, али да је зато ту Република Српска.

"Можда да је прошло више времена него што је требало, али урадићемо то великом брзином. Даћемо динамику не само локалним заједницама, него јавним предузећима, установама, и сви они има да се укључе. Ријешићемо питање 500 дјеце погинулих бораца који су се пријавили на јавни конкурс", навео је Минић.

На новинарско питање о преурањено истраживању рејтинга странака које је наручио градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, Минић је рекао како мисли да је то помало смијешно и да не жели ништа друго да коментарише, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Дјеца погинулих бораца

Република Српска

Добој

Коментари (0)

Прочитајте више

Љубав плажа

Љубав и секс

Један мјесец је посебно значајан за љубавне везе: Људи лакше улазе у романтичне односе

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Тинејџер покосио жену док је излазила из таксија: Преминула на лицу мјеста

3 ч

0
Мушкарац сади биљке у башти.

Савјети

Трик са залеђеном флашом ће спасити биљке током великих врућина: Ево шта требате урадити

3 ч

0
Гужве на граничном прелазу Зупци- излаз из Републике Српске

Друштво

Наоружајте се стрпљењем: Гужве на овим граничним прелазима

3 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Желимо да свака породица у Српској буде сигурна и да има услове за добар живот

4 ч

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић дружио се вечерас у Обудовцу са члановима Мото-клуба "Соко" који, како је рекао, 20 година успјешно окупља мотористе и честитао им на промоцији Српске.

Република Српска

Минић у Обудовцу са члановима мото-клуба "Соко"

15 ч

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Република Српска

Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

17 ч

4
Предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Република Српска

Каран: Одлазак пуковника Матовића ненадокнадив губитак за Српску и српски народ

18 ч

0

  • Најновије

13

14

Објављена мапа: Погледајте гд‌је у Српској данас "горе небо и земља"

13

13

Зашто мушкарци више цијене жене које "издају" очекивања, а не себе?

13

01

Супруга Дарка Лазића открила како се пјевач осјећа након породичне трагедије: ''Није више иста особа''

12

50

Цвијановић са Херцогом: Опредијељени за даљи развој односа Израела и Српске

12

47

Минић: "Коридор 92" операција за живот и опстанак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима