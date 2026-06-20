Каран: Одлазак пуковника Матовића ненадокнадив губитак за Српску и српски народ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је телеграм саучешћа породици преминулог пуковника Војске Републике Српске у пензији Војимира Матовића.
"Пуковник Матовић остаће упамћен као изузетан човјек, храбар и частан пуковник који је својим ангажовањем у Војсци Републике Српске дао немјерљив допринос у одбрани свог народа и Републике Српске", истакао је Каран.
Република Српска
Преминуо пуковник Војске Републике Српске Војимир Матовић
Он је навео да је искрено ожалошћен тужном вијешћу о смрти пуковника Матовића, истичући да његов одлазак представља ненадокнадив губитак за породицу и пријатеље, али и за Републику Српску и српски народ у цјелини.
"Саосјећајући у болу који вас је задесио, у име грађана Републике Српске и у своје име, упућујем вам изразе најдубљег саучешћа“, наводи се у телеграму саучешћа предсједника Републике Српске.
(СРНА)
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