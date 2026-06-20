Десет дана пред жетву: Пољопривреднике брине цијена пшенице

Аутор:Сања Трифковић
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Пред још једну жетву стара брига- цијена пшенице. Исплатили се или не ова производња и ове године је питање које себи постављају пољопривредници. На прагу још једне жетве, надају се доброј цијени.
"Траже 40, али дај Боже да буде, значи то је проблем. Није мени жао уложити и купити, нормално ја кад купујем, апотекар има и сви али дајте да и ми имамо, да не живимо од подстицаја, јер ево неко сад мора да се задужи", рекао је Петар Стевановић, Амајлије.
"Видјећемо док вршај буде завршен. Пшеница је увелико добра, код велике већине, не кажем само код мене, али ако, нема нас. Добро ћу размислити, ако буде та нека цијена о којој се шушка можда ћу туђу земљу коју радим у аренду отковати. Није да нећу да радим него не вриједи, рекао је Саво Јовановић, Црњелово.
Веће су површине ове године под пшеницом. На огледним пољима стање је било задовољавајуће, с тим што је пшеница на западу и сјеверозападу Српске била у нешто повољнијем стању. За неколико дана знаће си и какви су приноси, али и цијена.
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"Ми смо задовољни стањем пшенице, условима, и очекујемо да кроз неких 10 дана крене и жетва и тада можемо причати и о роду и о квалитету и о цијени што наше пољопривреднике највише занима", рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
У Семберији је ове године посијана пшеница у нешто већем обиму. Довољна количина падавина и за сада прихватљиви временски услови држе ову културу у доброј кондицији. Управо због свих ових параметара пољопривредници се надају да ни квалитет неће подбацити, као и да ће свој труд и рад адекватно и наплатити.
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