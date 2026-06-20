Билећанци преплавили Билећу

Аутор:Бојан Носовић
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Билећа је овог викенда центар Херцеговине, традиционално по 15 пут су је преплавили бивши припадници Школе резервних официра. У њихову част су организоване бројне манифестације. Из свих крајева бише државе стигло је више од 400 Шроповаца чувених Билећанаца.
Уз тактове музике и пјесму некадашњи питомци Школе резервних официра поново су дефиловали Билећом.
Док су дефиловали и пјевали пробудиле су се бројне емоције. Успоемене на касарну, крш и Билећу не могу да изблиједе.
" Јутрос оплакасмо на Билећанку, видим да нам народ маше сјећају а ми пуних срца", каже Мирослав Пауновић из Србије.
"Емоције нас подсјећају на неко лијепо вријеме прије 40 година овдје у Билећи", рекао је Жарко Гверо из Србије.
"Ја нисам служила у Билећи, али мој супруг јесте, 82 класа 1985 године. Да ли супруг добар захваљујући томе што је служио војску у Билећи? Прекрасан дисциплинован, савршен", рекла је Елизабета Анђелса из Македоније.
"Била је добра школа, за живот, напредовали смо доста, научили. Имамо лијепе успомене", каже Франц Перс из Словеније.
"Билећа из Србије Што се тиче Билеће то је посебан однос грађана Билеће према питомцима и тада и сада. Зато нам се чини као да никада нисмо отишли одавде", рекао је Драган Вучић, предсједник Удружења ШРОП
Баш зато се Билећанцима у част организује и Сајам привреде у овој општини. Излагачи су стигли са свих страна а на штандовима све оно чиме се ови вриједни људи могу похвалити. Челници вјерују у привредни напредак овога краја.
МИОДРАГ ПАРЕЖАНИН, начелник Билеће
"То је једна спона која ће дати бенефите тек послије када се остваре контакти, размијене идеје. Сигуран сам да ће и овај Сајам као и прошлогодишњи бити на корист свих нас у Билећи али и у Херцеговини и у Републици Српској", рекао је Миодраг Парежанин, начелник Билеће.
"Инвестирано је око 140 милиона марака у више енергетских пројеката, посебно су то пројекти у области соларне енергије. Ко је инвестирао? Инвестирали су приватни инвеститори. Влада инвестира такође, ту су три пројекта који дотичу општину Билећа", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Српске.
Нико данас у Билећи није остао гладан. Спремала се цицвара.
"То је традиционално јело са којим се од памтивијека дочекују најдражи гости кумови и пријатељи", рекла је Миленија Сушић из Гацка.
Одржана је и цицваријада. Добар херцеговачки кајмак и сир главни су састојци овога специјалитета, тајни састојци се не откривају а укус одушевљава.
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