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Додик: Политика СНСД-а омогућила реализацију бројних пројеката на Палама

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 20:06

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Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да је СНСД својом политиком омогућио да на Палама буду реализовани многи важни пројекти и да ће наставити са успјешним дјеловањем.

Он је указао, између осталог, на факултете и домове који су изграђени на Палама, на помоћ у изградњи Саборне цркве, инфраструктуре, школу чију је изградњу инвестирала Србија.

"Пале и СНСД имају дугу сарадњу. Све ово што видимо данас на Палама је резултат политике које смо градили заједно републички и општински ниво", рекао је Додик и додао да СНСД обезбјеђује подршку свим инфраструктурним пројектима.

Додик је, након изборне скупштине Општинског одбора СНСД-а на Палама, захвалио свима који су дуги низ година уз СНСД-а.

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"Одлазим из Пала да би се наравно поново вратио, али са другачијим увјерењима, да имамо једну сређену стабилну организацију која носи и доноси изборне побједе и да ћемо кроз ову кампању моћи људима на Палама да кажемо шта смо урадили и шта ћемо урадити", додао је Додик.

Он је поручио да СНСД-а жели да свака породица у Републици Српској буде сигурна и да има социјалне предуслове за егзистенцију.

"Обично се политике своде на појединце, али ми желимо након избора да у свим нашим пројекцијама још више буде породица", рекао је Додик и напоменуо да у Српској има више од 400.000 породица.

Он је нагласио да је циљ СНСД-а да, како каже, уђе у сваку породицу и да је анкетира шта држава може да помогне, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Пале

СНСД

Пројекти

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