Нови град на југу Српске у центру пажње на међународној конференцији

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Требиња Мирко Ћурић изјавио је данас да је у оквиру пројекта "Ново Требиње" планирана изградња савремене инфраструктуре и садржаја за грађане, а да се истовремено сачува старо језгро и аутентичност града.
"Велики развојни пројекти своју пуну вриједност остварују тек када повезују људе, отварају нова радна мјеста и доприносе дугорочном развоју заједница", рекао је Ћурић новинарима представљајући закључке конференције "Градимо регион".
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Ћурић је истакао да је пројекат "Новог Требиња" био једна од централних тема скупа, наводећи да се успјех једног града не мјери бројем изграђених квадрата, него квалитетом управљања развојем.
Он је истакао да Требиње треба да расте паметно, са све снажнијим туризмом и да то буде град у који се људи радо враћају и у коме желе да остану, преноси "Срна".
"На конференцији су представљена и искуства из Новог Сада, Београда и других средина и потврдила су да сваки озбиљан развојни пројекат мора бити заснован на пажљивој припреми и јасној визији будућности", рекао је Ћурић, подсјетивши да је одржано шест панел-дискусија у оквиру конференције.
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Он је навео да је током конференције разговарано и о великим инвестицијама, те истакнута важност сарадње са банкама, развојним институцијама и гаранцијским фондовима, што идеје претвара у стварност.
Ћурић је напоменуо да је знатан дио скупа био посвећен новим технологијама и њиховој примјени у урбаном планирању, грађевинарству и управљању пројектима.
Према његовим ријечима, на скупу је истакнуто да дигитални алати и вјештачка интелигенција представљају важно средство за ефикаснији развој, као и да се гради брже, јефтиније и сигурније, али да људско знање остаје незамјењив фактор сваког успјешног пројекта.
Он је подсјетио да је тема обновљивих извора енергије такође била међу приоритетима конференције и да је указано да Херцеговина располаже значајним потенцијалима када су у питању енергија сунца и воде, што представља велику развојну шансу за будућност региона.
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Било је ријечи и о улози грађевинарства у развоју одрживог туризма и привреде и указано је да квалитетна градња, нови туристички садржаји и инфраструктурни пројекти морају бити реализовани одговорно и плански, како би дугорочно доприносили квалитету живота и економском развоју.
Ћурић је захвалио свим учесницима, наводећи да је Требиње током протекла два дана било мјесто сусрета региона, размјене идеја и стварања нових партнерстава.
Он је истакао да је то била важна конференција за Требиње и цијели регион и да је поносан што је Требиње било домаћин тог великог скупа.
У Требињу је јуче и данас одржана конференција "Градимо регион", која је окупила представнике око стотину компанија из седам земаља.
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