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Снимљен страшан призор у БиХ: Змија се пење уз зид куће

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 16:14

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Змија се пење уз зид
Фото: Screenshot

Несвакидашњи призор снимљен је у једном насељу, гдје је забиљежено како се велика змија с невјероватном лакоћом пење уз потпуно окомит зид стамбене куће.

Видеозапис је објављен на Фејсбук страници "Јајце Онлајн".

Иако већина људи змије повезује искључиво с тлом, травом и камењаром, стручњаци подсјећају да су поједине врсте изузетно вјешти пењачи.

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У потрази за храном или заклоном од врућине, змије се могу попети уз стабла, али и уз храпаве зидове кућа.

Грађанима се савјетује додатни опрез, посебно онима који живе у приземницама или нижим спратовима стамбених зграда у близини зелених површина:

  • Заштита отвора: Не остављајте отворене прозоре и балконска врата без заштитних мрежица (комарника).
  • Одржавање околине: Одржавајте окућницу чистом и покошеном како не бисте привлачили глодаре који су змијама главни извор хране.
  • Поступање при сусрету: У случају сусрета са змијом не паничарите и не покушавајте је сами уклонити или повриједити, већ се удаљите и позовите надлежне службе.

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Тагови :

Змија

Јајце

Змије

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