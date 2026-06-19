Снимљен страшан призор у БиХ: Змија се пење уз зид куће

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашњи призор снимљен је у једном насељу, гдје је забиљежено како се велика змија с невјероватном лакоћом пење уз потпуно окомит зид стамбене куће.
Видеозапис је објављен на Фејсбук страници "Јајце Онлајн".
Иако већина људи змије повезује искључиво с тлом, травом и камењаром, стручњаци подсјећају да су поједине врсте изузетно вјешти пењачи.
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У потрази за храном или заклоном од врућине, змије се могу попети уз стабла, али и уз храпаве зидове кућа.
Грађанима се савјетује додатни опрез, посебно онима који живе у приземницама или нижим спратовима стамбених зграда у близини зелених површина:
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