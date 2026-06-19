Колико новца ће зарадити БиХ ако прође групу на Свјетском првенству

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Босне и Херцеговине налази се пред најважнијим мечом у својој историји, пошто ће 24. јуна одмјерити снаге са селекцијом Катара у одлучујућој утакмици за пласман у нокаут фазу Свјетског првенства.
Изабраници Сергеја Барбареза имају јасан циљ, побједу која би им обезбиједила мјесто међу 32 најбоље репрезентације турнира, односно пролаз у шеснаестину финала. Такав резултат представљао би историјски успјех за босанскохерцеговачки фудбал и заувијек би остао уписан у анале спорта у тој земљи.
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Међутим, осим спортског престижа, евентуални тријумф донио би Босни и Херцеговини и значајну финансијску добит. ФИФА је за овогодишње Свјетско првенство обезбиједила рекордан наградни фонд од чак 871 милион долара, што је највећи износ у историји овог такмичења.
Свака репрезентација учесница већ је добила по 2,5 милиона долара намијењених трошковима припрема за турнир, док је сам пласман на Свјетско првенство и учешће у групној фази награђен са додатних 10 милиона долара.
Ипак, прави финансијски скок долази проласком у елиминациону фазу. Уколико репрезентација Босне и Херцеговине успије да савлада Катар и избори пласман у шеснаестину финала, зарадиће укупно 13,5 милиона долара.
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То би био огроман подстрек не само за репрезентацију већ и за комплетан фудбал у Босни и Херцеговини, који би од таквог успјеха могао да има вишеструку корист у наредним годинама.
Подсјетимо, највећи дио колача припада будућем шампиону свијета. Репрезентација која на крају освоји титулу првака планете инкасираће чак 50 милиона долара, што додатно показује колико је ФИФА подигла љествицу када су у питању награде на највећој фудбалској смотри.
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