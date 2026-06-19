Роналдо је проблем

Аутор:АТВ редакција
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Легенда Манчестер јунајтеда Пол Сколс оцијенио је да је Кристијано Роналдо постао проблем за Португал и да Роберто Мартинес мора озбиљно да размисли о његовој улози послије ремија са ДР Конгом на старту Свјетског првенства.
Португал је у Хјустону повео голом Жоаа Невеша, али је Јоане Виса донио ДР Конгу изједначење, па је један од фаворита турнира већ на старту остао без побједе.
Роналдо је започео шесто Свјетско првенство у каријери, али је његов наступ одмах отворио велику тактичку расправу.
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"Мислим да је тешко за селектора. Радио сам емисију са Робертом Мартинезом и питао сам га ван камера: 'Да ли ти је он проблем?', јер имам осјећај да јесте мали проблем. Са 41 годином... Мислим да постоји само једна позиција на терену на којој би требало да почињеш утакмицу са 41 годином, а то је голман", рекао је Сколс.
Некадашњи везиста Јунајтеда сматра да Роналду додатно тешко пада и то што су његови највећи ривали већ заблистали на турниру.
Лионел Меси је постигао хет-трик за Аргентину против Алжира, док је Килијан Мбапе одмах кренуо силовито и уписао два гола.
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"Кристијано ће бити баш бијесан јер је Лионел Меси дао хет-трик, Килијан Мбапе два гола... То ће га убијати. Жао ми је Мартинеза, јер покушава да га заштити и говори: 'Имам најбољег стријелца на свијету', али дубоко у себи мора да зна да то штети његовом тиму", додао је Сколс.
Роналдо у првом полувремену против ДР Конга није имао ниједан шут, нити успјешан дуел, што је додатно појачало критике на његов рачун. Сколс сматра да Португал са њим у нападу не може да игра довољно брзо и интензивно, посебно у транзицији.
"Даваће голове у тиму који има посјед, али у утакмицама са много транзиције његово кретање са 41 годином је проблем. Португал нема изузетног центарфора, али потребан ти је неко ко трчи. За мене, он треба да игра посљедњих 15 минута. Можда можеш да се провучеш са 41 годином као штопер или голман, али као центарфор, то једноставно није у реду", поручио је Сколс.
(б92)
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