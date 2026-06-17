Роналдо: Меси је најбољи фудбалер свих времена!

Аутор:АТВ
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Легенда бразилског фудбала, Роналдо, изјавио је данас да је аргентински виртуоз Лионел Меси неприкосновени најбољи играч свих времена.
Ова изјава долази у тренутку када је фудбалска репрезентација Аргентине јутрос суверено савладала Алжир резултатом 3:0 у првој утакмици Ј групе на Свјетском првенству, а Меси је поново био у центру пажње са хет-триком.
Са тим головима, Меси је изједначио импресиван рекорд Нијемца Мирослава Клосеа по укупном броју постигнутих голова на Мундијалима, додатно учвршћујући своје мјесто у историји.
"Рекорди су ту да се руше, а уопште нисам изненађен ко их је срушио. Аргентина је и актуелни свјетски шампион", изјавио је Роналдо за Мундо Депортиво, не штедећи ријечи хвале.
Меси (36), који и даље бриљира на терену, одиграо је већ 200 утакмица за репрезентацију Аргентине и постигао невјероватних 120 голова.
"Сваки пут кад Меси крочи на терен, догоди се нешто историјско и елегантно. Вријеме је да свијет престане да затвара очи пред истином да је он најбољи играч свих времена. Он бриљира из сезоне у сезону, бриљира на Свјетском првенству, а упркос свему и даље постоје сумње у њега. Ово је дан који ће заувијек остати уписан у историјске књиге", додао је Роналдо, чија је и сам богата каријера трајала од 1994. до 2011. године у дресу Бразила.
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