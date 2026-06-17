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Роналдо: Меси је најбољи фудбалер свих времена!

Аутор:

АТВ
17.06.2026 17:53

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Кристијано Роналдо
Фото: Tanjug/AP Photo/Armando Franca, File

Легенда бразилског фудбала, Роналдо, изјавио је данас да је аргентински виртуоз Лионел Меси неприкосновени најбољи играч свих времена.

Ова изјава долази у тренутку када је фудбалска репрезентација Аргентине јутрос суверено савладала Алжир резултатом 3:0 у првој утакмици Ј групе на Свјетском првенству, а Меси је поново био у центру пажње са хет-триком.

Са тим головима, Меси је изједначио импресиван рекорд Нијемца Мирослава Клосеа по укупном броју постигнутих голова на Мундијалима, додатно учвршћујући своје мјесто у историји.

"Рекорди су ту да се руше"

"Рекорди су ту да се руше, а уопште нисам изненађен ко их је срушио. Аргентина је и актуелни свјетски шампион", изјавио је Роналдо за Мундо Депортиво, не штедећи ријечи хвале.

Меси (36), који и даље бриљира на терену, одиграо је већ 200 утакмица за репрезентацију Аргентине и постигао невјероватних 120 голова.

Зашто је Меси најбољи?

"Сваки пут кад Меси крочи на терен, догоди се нешто историјско и елегантно. Вријеме је да свијет престане да затвара очи пред истином да је он најбољи играч свих времена. Он бриљира из сезоне у сезону, бриљира на Свјетском првенству, а упркос свему и даље постоје сумње у њега. Ово је дан који ће заувијек остати уписан у историјске књиге", додао је Роналдо, чија је и сам богата каријера трајала од 1994. до 2011. године у дресу Бразила.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Лео Меси

фудбалер

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