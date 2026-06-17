Месијеве сузе у ноћи за памћење

Аутор:АТВ
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Лионел Меси још једном је показао колико му дрес Аргентине значи, пошто није успио да сакрије емоције у историјској ноћи.
Капитен првака свијета затресао је мрежу већ у 17. минуту сусрета, када је својој репрезентацији донио предност против Алжира на старту Свјетског првенства.
Меси је прихватио лопту на средини терена, кренуо ка голу ривала, а потом снажним ударцем са дистанце савладао голмана Алжира Луку Зидана за вођство Аргентине од 1:0.
Након поготка услиједило је велико славље аргентинских фудбалера, који су окружили свог капитена. А у тренутку када су емоције достигле врхунац, Меси није могао да их обузда.
Just look at what representing Argentina still means to Lionel Messi. 🇦🇷— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 17, 2026
He's just a few days away from turning 39. He's won every major trophy the game has to offer. He has nothing left to prove to anyone.
Yet when he scored against Algeria, he was overcome with emotion and… pic.twitter.com/PgnssvTTgX
Камере су забиљежиле дирљиве сцене – један од најбољих фудбалера свих времена заплакао је током прославе гола, док су га саиграчи грлили на терену.
Његове сузе брзо су постале једна од главних тема међу навијачима и на друштвеним мрежама.
Многи су оцијенили да је тај тренутак још једна потврда колико Меси и даље емотивно доживљава наступе за национални тим, упркос свему што је током богате каријере освојио са Аргентином.
(Б92)
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