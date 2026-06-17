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Месијеве сузе у ноћи за памћење

Аутор:

АТВ
17.06.2026 06:44

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капитен Аргентине фудбалер
Фото: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Лионел Меси још једном је показао колико му дрес Аргентине значи, пошто није успио да сакрије емоције у историјској ноћи.

Капитен првака свијета затресао је мрежу већ у 17. минуту сусрета, када је својој репрезентацији донио предност против Алжира на старту Свјетског првенства.

Меси је прихватио лопту на средини терена, кренуо ка голу ривала, а потом снажним ударцем са дистанце савладао голмана Алжира Луку Зидана за вођство Аргентине од 1:0.

Након поготка услиједило је велико славље аргентинских фудбалера, који су окружили свог капитена. А у тренутку када су емоције достигле врхунац, Меси није могао да их обузда.

Камере су забиљежиле дирљиве сцене – један од најбољих фудбалера свих времена заплакао је током прославе гола, док су га саиграчи грлили на терену.

Његове сузе брзо су постале једна од главних тема међу навијачима и на друштвеним мрежама.

Многи су оцијенили да је тај тренутак још једна потврда колико Меси и даље емотивно доживљава наступе за национални тим, упркос свему што је током богате каријере освојио са Аргентином.

(Б92)

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Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

сузе

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