Реакције из Платонове након жријеба: Побиједили смо и боље тимове

Аутор:Иван Драгичевић
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Жријеб у Ниону није поколебао фудбалере Борца. Иако је Левски ''мина'' коју су сви жељели да избјегну, куглице су спојиле шампионе БиХ и Бугарске.
Левски је 27. титулу националног првака освојио послије 17 година чекања. Дуго је трајала доминација Лудогореца, чак 14 сезона, а минуле је клуб из главног града протутњао шампионатом те је са великом предношћу освојио титулу. Самоувјерено је након жријеба говорио капитен Борца Срђан Граховац.
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"Добили смо једног од два најтежа ривала. полако, идемо се добро припремити и уиграти. Вјерујем да ћемо их спремни дочекати у Бањалуци. Вјерујемо у себе, имамо доста искуства у екипи и момке који су побјеђивали боље екипе од Левског", рекао је Граховац.
У сличном тону наставио је Милош Јојић. Искусни везни фудбалер сматра да много тога зависи од његове екипе.
"Могли смо и боље да прођемо. Међутим, све екипе које су у квалификацијама имају одређен квалитет. Не значи да би било лакше или да ће сад бити теже. Морамо да се усредсредимо на нас и да пробамо да прођемо у друго коло. Бугари много улажу у посљедње вријеме, нама је познат Лудогорец који је годинама у Европи. Сада је ту Левски, били су доминантни у првенству. Нисам упознат са кадром и играчима, мислим да ће наш стручни штаб то добро да припреми", рекао је Јојић.
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Тренер Винко Мариновић означио је Левски као најтежег ривала.
"Овај пут нисмо имали среће. Било је лакших противника. Од данас се припремамо за Левски, пратимо их, а сигурно је да су пред нама двије тешке утакмице. Нема више гола у гостима, тако да није битно гдје се игра прва утакмица, а гдје реванш. Биће захтјевно сигурно", рекао је Мариновић.
Први меч је у Бањалуци 7. или 8. јула, а реванш седам дана касније у Софији. Занимљиво, Левски је већ продао 7.000 сезонских карата за наредну такмичарску годину тако да међу навијачима бугарског клуба влада велика еуфорија.
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