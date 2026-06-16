Најтежи старт за Бањалучане: Борац добио противника у Европи

Аутор:Иван Драгичевић
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Тешко да је могло теже за Борац. На старту квалификација за Лигу шампиона, Бањалучани ће одиграти двомеч против Левског из Софије.
Жријеб је одвео црвено плаве на шампиона Бугарске који је коначно прекинуо владавину Лудогореца.
Управо због дуге доминације клуба из Разградам, нови бугарски шампион није био повлаштен у првом колу квалификација.
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Левски је уз Ђер важио за најнепожељнијег ривала пред извлачење парова, али куглице овај пут нису биле наклоњене клубу из Платонове улице.
Борац ће у првој утакмици бити домаћин, а играће се 7. или 8. јула. Реванш је седам дана касније у престоници Бугарске.
Тачни термини биће познати у четвртак.
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