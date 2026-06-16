Иранцима послије меча наредили да напусте САД

Аутор:АТВ
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Селектор фудбалске репрезентације Ирана Амир Галеноеи изјавио је да је његовој екипи наређено да напусти Сједињене Америчке Државе само неколико сати након завршетка утакмице првог кола Свјетског првенства, у којој је Иран у Лос Анђелесу одиграо 2:2 против Новог Зеланда.
Галеноеи је истакао да репрезентација мора одмах да се врати у своју базу у мексичком граду Тијуани, иако је првобитни план био да преноће у Калифорнији како би играчи могли нормално да се опораве, пише Јутарњи.хр.
"Уопште нам нису дали времена за опоравак. Након утакмице рекли су нам да морамо одмах да одемо", изјавио је ирански селектор преко преводиоца, додавши да не зна ко је тачно издао такву наредбу.
Према његовим ријечима, план је био да у Лос Анђелес стигну два дана прије утакмице те да се врате у уторак око подне, али ти захтјеви нису одобрени.
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"Мислим да је наша репрезентација можда најпотлаченија на Свјетском првенству. Наш савез није овдје, наши медији нису овдје, наше руководство није овдје", закључио је Галеноеи, нагласивши да је техничко особље због недостатка људи морало да преузме и административне дужности.
Ирански капитен Мехди Тареми изјавио је након утакмице да су играчи тек на дан сусрета сазнали да морају одмах да напусте САД, описавши цјелокупну ситуацију као катастрофу која ствара велики стрес унутар екипе.
Истакао је да је само путовање од Тијуане до Лос Анђелеса у недјељу, које је иначе веома кратко, због ригорозних безбједносних и имиграционих провјера трајало пет сати.
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"Уморан сам од ове ситуације јер већ мјесецима имамо много проблема. То утиче на нашу екипу. Ми само желимо мир, што је и темељ ФИФА-е", поручио је Тареми, затраживши већу подршку кровне фудбалске организације.
Везњак Мохамад Мохеби такође је упозорио да ће овакав режим путовања и немогућност правовременог опоравка изазвати замор мишића те негативно утицати на даље наступе на првенству.
Припреме иранске репрезентације за Свјетско првенство, које заједнички организују САД, Мексико и Канада, оптерећене су тешким дипломатским сукобима и ратом који су САД и Израел покренули против Ирана 28. фебруара.
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Иран је одлучио да наступи на турниру иако је Међународна фудбалска федерација одбила њихов захтјев да се три утакмице групне фазе премјесте изван територије САД.
Због имиграционих и логистичких проблема, Фудбалски савез Ирана у посљедњи тренутак морао је да одустане од планиране базе у Тусону у Аризони те да се пресели у мексичку Тијуану, удаљену око 230 километара од Лос Анђелеса.
Америчке власти играчима су издале путне исправе тек пред сам почетак турнира, док су визе за пратеће особље првобитно ускраћене за петнаест чланова. Тај број касније је смањен на једанаест након што су неке визе накнадно одобрене, али у САД, између осталих, нису могли да допутују аналитичари, портпароли те предсједник Фудбалског савеза Ирана Мехди Тај.
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Предсједник ФИФА-е Ђани Инфантино посјетио је након утакмице иранску свлачионицу како би разговарао са екипом, а снимак његовог обраћања објављен је на интернету.
"Знам кроз шта пролазите, разумијем вас, али ви сте јачи од свега. Шаљете снажну поруку цијелом свијету", поручио је Инфантино играчима, додавши да су ујединили цијели стадион и да цијели свијет гледа њихово историјско остварење.
Службеници ФИФА-е у зони за изјаве у неколико наврата покушали су да прекину давање изјава Таремија и Мохебија у тренуцима када су играчи одговарали на питања о логистичким проблемима, при чему је улогу портпарола преузео један од аналитичара репрезентације Ирана.
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На спортском плану, утакмица је одиграна на стадиону "СоуФај" пред доминантно иранском публиком, будући да на подручју Лос Анђелеса живи највећа иранска дијаспора на свијету.
Атмосфера је била политички набијена, па је тако неколико стотина иранских Американаца протестовало против владе у Техерану испред стадиона. Унутар стадиона велики дио навијача извиждао је химну и окренуо леђа терену током њеног интонирања, а упркос забранама ФИФА-е, на трибинама и мајицама истакнуте су десетине симбола с лавом и сунцем из периода прије 1979. године.
Ипак, након почетка сусрета већина навијача гласно је подржала репрезентацију.
Сусрет Ирана и Новог Зеланда обиљежила је и контроверзна прослава гола Мохамада Мохебија, који је у 64. минуту поставио коначни резултат 2:2. Мохеби је постизање поготка прославио симулирањем пуцњаве из пиштоља, што је одмах наишло на осуду на друштвеним мрежама.
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Ирански везњак након тога прстом је показао на своју подлактицу, алудирајући на то да има лед у венама, те је рукама обликовао срце према трибинама. Мохеби је касније медијима појаснио да је то била тек спонтана прослава посвећена навијачима.
Након посљедњег судијског звиждука, селектор Галеноеи истакао је да су се код играча због лоших припрема и умора појавили грчеви, због чега је морао да прави принудне измјене, а уједно је упутио и јавну похвалу мексичкој влади те становницима Тијуане јер су учинили да се иранска екипа у њиховом граду осјећа као код куће.
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