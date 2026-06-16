Logo
Large banner

Иранцима послије меча наредили да напусте САД

Аутор:

АТВ
16.06.2026 13:25

Коментари:

0
Иранцима послије меча наредили да напусте САД
Фото: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Селектор фудбалске репрезентације Ирана Амир Галеноеи изјавио је да је његовој екипи наређено да напусти Сједињене Америчке Државе само неколико сати након завршетка утакмице првог кола Свјетског првенства, у којој је Иран у Лос Анђелесу одиграо 2:2 против Новог Зеланда.

Галеноеи је истакао да репрезентација мора одмах да се врати у своју базу у мексичком граду Тијуани, иако је првобитни план био да преноће у Калифорнији како би играчи могли нормално да се опораве, пише Јутарњи.хр.

"Уопште нам нису дали времена за опоравак. Након утакмице рекли су нам да морамо одмах да одемо", изјавио је ирански селектор преко преводиоца, додавши да не зна ко је тачно издао такву наредбу.

Према његовим ријечима, план је био да у Лос Анђелес стигну два дана прије утакмице те да се врате у уторак око подне, али ти захтјеви нису одобрени.

Ерве Ренар

Фудбал

Историјски преседан: Тунис представља новог селектора!

"Мислим да је наша репрезентација можда најпотлаченија на Свјетском првенству. Наш савез није овдје, наши медији нису овдје, наше руководство није овдје", закључио је Галеноеи, нагласивши да је техничко особље због недостатка људи морало да преузме и административне дужности.

Ирански капитен Мехди Тареми изјавио је након утакмице да су играчи тек на дан сусрета сазнали да морају одмах да напусте САД, описавши цјелокупну ситуацију као катастрофу која ствара велики стрес унутар екипе.

Истакао је да је само путовање од Тијуане до Лос Анђелеса у недјељу, које је иначе веома кратко, због ригорозних безбједносних и имиграционих провјера трајало пет сати.

Возиња голман Зеленортских острва

Фудбал

Возиња плакао као киша: "Баба и деда су умрли, а мајка није дошла због визе"

"Уморан сам од ове ситуације јер већ мјесецима имамо много проблема. То утиче на нашу екипу. Ми само желимо мир, што је и темељ ФИФА-е", поручио је Тареми, затраживши већу подршку кровне фудбалске организације.

Везњак Мохамад Мохеби такође је упозорио да ће овакав режим путовања и немогућност правовременог опоравка изазвати замор мишића те негативно утицати на даље наступе на првенству.

Припреме иранске репрезентације за Свјетско првенство, које заједнички организују САД, Мексико и Канада, оптерећене су тешким дипломатским сукобима и ратом који су САД и Израел покренули против Ирана 28. фебруара.

Свјетско првенство Иран Нови Зеланд

Фудбал

Серији ремија нема краја, Иран и Нови Зеланд подијелили плијен

Иран је одлучио да наступи на турниру иако је Међународна фудбалска федерација одбила њихов захтјев да се три утакмице групне фазе премјесте изван територије САД.

Због имиграционих и логистичких проблема, Фудбалски савез Ирана у посљедњи тренутак морао је да одустане од планиране базе у Тусону у Аризони те да се пресели у мексичку Тијуану, удаљену око 230 километара од Лос Анђелеса.

Америчке власти играчима су издале путне исправе тек пред сам почетак турнира, док су визе за пратеће особље првобитно ускраћене за петнаест чланова. Тај број касније је смањен на једанаест након што су неке визе накнадно одобрене, али у САД, између осталих, нису могли да допутују аналитичари, портпароли те предсједник Фудбалског савеза Ирана Мехди Тај.

Белгијa-Египат

Фудбал

Египат шокирао "Црвене ђаволе", Белгија спасила бод на старту Мундијала

Предсједник ФИФА-е Ђани Инфантино посјетио је након утакмице иранску свлачионицу како би разговарао са екипом, а снимак његовог обраћања објављен је на интернету.

"Знам кроз шта пролазите, разумијем вас, али ви сте јачи од свега. Шаљете снажну поруку цијелом свијету", поручио је Инфантино играчима, додавши да су ујединили цијели стадион и да цијели свијет гледа њихово историјско остварење.

Службеници ФИФА-е у зони за изјаве у неколико наврата покушали су да прекину давање изјава Таремија и Мохебија у тренуцима када су играчи одговарали на питања о логистичким проблемима, при чему је улогу портпарола преузео један од аналитичара репрезентације Ирана.

Сабри Ламуши

Фудбал

Селектор Туниса смијењен усред Мундијала!

На спортском плану, утакмица је одиграна на стадиону "СоуФај" пред доминантно иранском публиком, будући да на подручју Лос Анђелеса живи највећа иранска дијаспора на свијету.

Атмосфера је била политички набијена, па је тако неколико стотина иранских Американаца протестовало против владе у Техерану испред стадиона. Унутар стадиона велики дио навијача извиждао је химну и окренуо леђа терену током њеног интонирања, а упркос забранама ФИФА-е, на трибинама и мајицама истакнуте су десетине симбола с лавом и сунцем из периода прије 1979. године.

Ипак, након почетка сусрета већина навијача гласно је подржала репрезентацију.

Сусрет Ирана и Новог Зеланда обиљежила је и контроверзна прослава гола Мохамада Мохебија, који је у 64. минуту поставио коначни резултат 2:2. Мохеби је постизање поготка прославио симулирањем пуцњаве из пиштоља, што је одмах наишло на осуду на друштвеним мрежама.

Винисијус Жуниор

Фудбал

Винисијус прекршио правило ФИФА: "Нема везе, платићемо казну"

Ирански везњак након тога прстом је показао на своју подлактицу, алудирајући на то да има лед у венама, те је рукама обликовао срце према трибинама. Мохеби је касније медијима појаснио да је то била тек спонтана прослава посвећена навијачима.

Након посљедњег судијског звиждука, селектор Галеноеи истакао је да су се код играча због лоших припрема и умора појавили грчеви, због чега је морао да прави принудне измјене, а уједно је упутио и јавну похвалу мексичкој влади те становницима Тијуане јер су учинили да се иранска екипа у њиховом граду осјећа као код куће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Свјетско првенство 2026

reprezentacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

Фудбал

Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

1 д

0
Голман Зеленортских Острва Возиња брани лопту током утакмице Групе Х Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Зеленортских Острва у Атланти, понедељак, 15. јуна 2026. године.

Фудбал

Бомба на Мундијалу: Капе Верде шокирао Шпанију

19 ч

0
Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

Фудбал

Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

1 д

0
Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

Фудбал

Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

1 д

2

Више из рубрике

Ерве Ренар нови селектор Туниса на Мундијалу

Фудбал

Историјски преседан: Тунис представља новог селектора!

6 ч

0
ФК Борац

Фудбал

Борац данас сазнаје име противника на европској сцени: Ово су потенцијални ривали

7 ч

0
Возиња голман Зеленортских острва

Фудбал

Возиња плакао као киша: "Баба и деда су умрли, а мајка није дошла због визе"

9 ч

0
фудбал утакмица Мундијал

Фудбал

Серији ремија нема краја, Иран и Нови Зеланд подијелили плијен

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

16

20

Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

16

14

Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

16

12

Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

16

10

Спријечен напад на Бијелу кућу

16

03

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner