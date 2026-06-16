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Историјски преседан: Тунис представља новог селектора!

Аутор:

АТВ
16.06.2026 09:28

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Ерве Ренар нови селектор Туниса на Мундијалу
Фото: YouTube/ Ball Knowledge/printscreen

Ових дана једна од главних вијести је отказ селектору Туниса Сабрију Ламушију одмах послије прве утакмице у којој је Шведска побиједила "орлове Картагине" 5:1 (2:1).

Иако Тунис није прва (вјероватно ни посљедња) земља која је смијенила селектора док траје Мундијал, изгледа да ће бити прва која ће да именује новог селектора током трајања најважнијег догађаја у свијету фудбала.

Са многих страна чула се информација да ће ускоро да буде именован Ерве Ренар, некадашњи селектор Саудијске Арабије, а 57-годишњи Француз није био дио стручног штаба Туниса у тренутку кад је почело Свјетско првенство.

Сабри Ламуши

Фудбал

Селектор Туниса смијењен усред Мундијала!

Међу бројним медијима који су пренијели ову информацију је и француски „footmercato.net“ који је поновио да је апсурд кризе у табору афричке селекције довео до тога да Ламуши још води тренинге иако је, према готово свим медијима, отјеран. Ипак, још се чека званично саопштење…

Уколико се све наведено буде испоставило као тачно, а пред Ренаром је утакмица против Јапана у недјељу од шест ујутру, па против Холандије наредне седмице. Који ли је задатак од та два тежи, преноси Спорт Клуб

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Тагови :

Ерве Ренар

селектор Туниса

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

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