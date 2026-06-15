Египат шокирао "Црвене ђаволе", Белгија спасила бод на старту Мундијала

Аутор:АТВ
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У узбудљивом првом колу групне фазе Свјетског првенства 2026. године, репрезентације Белгије и Египта одиграле су неријешено на стадиону „Лумен Филд“ у Сијетлу.
Меч је почео у знаку Египћана, који су на паузу отишли са предношћу од 1:0 захваљујући спектакуларном поготку Емама Ашура. Белгија је у наставак ушла одлучније, што је донијело резултат у 66. минуту-након сјајне акције у којој је учествовао Ромелу Лукаку, лопта се од египатског дефанзивца Мохамеда Ханија одбила у мрежу за изједначење.
У финишу меча, обје екипе су имале шансе за побједу. Белгијанци су преко Мехелеа и Лукакуа у посљедњим минутима покушали да дођу до преокрета, али је египатска одбрана, предвођена голманом Шобеиром, успјела да сачува мрежу.
Након неизвјесне завршнице и пет минута судијске надокнаде, резултат је остао непромијењен. Обје репрезентације сада окрећу поглед ка наредним дуелима у групи, гдје их очекују окршаји са Ираном и Новим Зеландом.
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