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Египат шокирао "Црвене ђаволе", Белгија спасила бод на старту Мундијала

Аутор:

АТВ
15.06.2026 23:01

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Белгијски фудбалер Ромелу Лукаку слави са саиграчима након што је постигао први гол свог тима током утакмице Групе Г Свjетског првенства у фудбалу између Белгије и Египта у Сијетлу, понедjељак, 15. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez (STF)

У узбудљивом првом колу групне фазе Свјетског првенства 2026. године, репрезентације Белгије и Египта одиграле су неријешено на стадиону „Лумен Филд“ у Сијетлу.

Меч је почео у знаку Египћана, који су на паузу отишли са предношћу од 1:0 захваљујући спектакуларном поготку Емама Ашура. Белгија је у наставак ушла одлучније, што је донијело резултат у 66. минуту-након сјајне акције у којој је учествовао Ромелу Лукаку, лопта се од египатског дефанзивца Мохамеда Ханија одбила у мрежу за изједначење.

У финишу меча, обје екипе су имале шансе за побједу. Белгијанци су преко Мехелеа и Лукакуа у посљедњим минутима покушали да дођу до преокрета, али је египатска одбрана, предвођена голманом Шобеиром, успјела да сачува мрежу.

Након неизвјесне завршнице и пет минута судијске надокнаде, резултат је остао непромијењен. Обје репрезентације сада окрећу поглед ка наредним дуелима у групи, гдје их очекују окршаји са Ираном и Новим Зеландом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Египат

Белгија

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