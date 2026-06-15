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Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица

Аутор:

АТВ
15.06.2026 22:34

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Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица
Фото: screenshot / ATV

У игри на срећу "Лото пет" вечерас је извучена петица вриједна 910.000 евра, саопштила је Државна лутрија Србије.

Добитна комбинација уплаћена је данас у Лајковцу.

Срећни играч одиграо је једну комбинацију и један џокер број.

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Укупна вриједност уплате износила је 150 динара.

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