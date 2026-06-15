Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица

Аутор:АТВ
Коментари:0
У игри на срећу "Лото пет" вечерас је извучена петица вриједна 910.000 евра, саопштила је Државна лутрија Србије.
Добитна комбинација уплаћена је данас у Лајковцу.
Срећни играч одиграо је једну комбинацију и један џокер број.
Наука и технологија
Инсталирало их 100.000 људи: Популарне екстензије вас шпијунирају и лажу
Укупна вриједност уплате износила је 150 динара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
02
23
01
22
53
22
36
22
34
Тренутно на програму