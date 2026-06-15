Између операционог стола и чуда: Зоркина исповијест о исцјељењу

Аутор:АТВ
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Зорка Абаџић из Бачке Паланке послије молитве у манастиру Ћелије доживјела је право чудо и велики преокрет у борби са опаком болешћу.
„Живот је висио о концу, а онда је једна молитва промијенила све: Зоркина исповијест о чудесном опоравку!“
Чуда светог Нектарија Егинског и светог Јустина Ћелијског не престају да запањују вјернике широм свијета, а једно такво, невјероватно свједочанство о чудесном исцјељењу, подијелила је Зорка Абаџић из Бачке Паланке на Фејсбук страници Свети Нектарије Егински.
Она је годинама трпјела несносне болове, а љекари су јој на крају дијагностиковали два тумора на доњем дијелу кичме. Ипак, умјесто на операционом столу, Зорка је доживјела чудо које је промијенило све.
Она се у својој емотивној исповијести обратила духовнику који јој је помогао у најтежим тренуцима, подсјећајући на њихов судбоносни сусрет који је почео на Дивчибарама, а наставио се у светињи надомак Ваљева.
Зорка објашњава да је годинама једва ходала и да је трпјела болове у ногама, куковима и кичми, због чега је на крају потпуно одустала од медицинских терапија јер јој ништа није доносило олакшање. Након случајног сусрета са свештеником на Дивчибарама, судбина ју је навела да у повратку кући сврати у манастир Ћелије.
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"Дођем у манастир Ћелије, а тамо на моју велику радост - ви оче. Док сте чекали докторку којој је требало да читате молитву за исцјељење… читали сте мени молитву, плакала сам од милине, а сила велика из мене је излазила од ногу према глави и напоље, горе", описује Зорка овај невјероватан тренутак.
Након што се смирила и вратила кући у Бачку Паланку, Зорка је кренула на детаљна медицинска испитивања гдје су јој љекари саопштили сурову дијагнозу - пронађена су два „туморчића“ на доњем дијелу кичме. Међутим, због мира који је осјетила током молитве у манастиру, она је дубоко у себи знала да ће исход бити другачији.
Зорка је открила да је одмах након лоших вијести примијенила православни лијек - пост, причешће, а почела је да користи и мелеме из манастира Раваница, као и чајеве. Три мјесеца касније, услиједио је тренутак који је љекаре оставио без текста.
"Послије три мјесеца, када сам скупила све налазе за операцију, поновљени снимак је показао да је све чисто… нигдје "туморчића"… Од тада сам добро! Богу и Вама хвала. Ево и сада треперим од милине када се сјетим ове лијепе приче", поручила је Зорка.
Ово свједочанство још једном потврђује вјеру народа у велику милост светог Нектарија и светог Јустина Ћелијског, чијим се молитвама пред Богом вјерници вијековима исцјељују од најтежих болести. Али, и напомиње да поред вјере у Бога, морамо помоћ потражити и код љекара, преноси Информер.
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