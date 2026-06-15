Logo

Између операционог стола и чуда: Зоркина исповијест о исцјељењу

Аутор:

АТВ
15.06.2026 21:26

Коментари:

0
Између операционог стола и чуда: Зоркина исповијест о исцјељењу
Фото: АТВ

Зорка Абаџић из Бачке Паланке послије молитве у манастиру Ћелије доживјела је право чудо и велики преокрет у борби са опаком болешћу.

„Живот је висио о концу, а онда је једна молитва промијенила све: Зоркина исповијест о чудесном опоравку!“

Чуда светог Нектарија Егинског и светог Јустина Ћелијског не престају да запањују вјернике широм свијета, а једно такво, невјероватно свједочанство о чудесном исцјељењу, подијелила је Зорка Абаџић из Бачке Паланке на Фејсбук страници Свети Нектарије Егински.

Она је годинама трпјела несносне болове, а љекари су јој на крају дијагностиковали два тумора на доњем дијелу кичме. Ипак, умјесто на операционом столу, Зорка је доживјела чудо које је промијенило све.

Она се у својој емотивној исповијести обратила духовнику који јој је помогао у најтежим тренуцима, подсјећајући на њихов судбоносни сусрет који је почео на Дивчибарама, а наставио се у светињи надомак Ваљева.

Зорка објашњава да је годинама једва ходала и да је трпјела болове у ногама, куковима и кичми, због чега је на крају потпуно одустала од медицинских терапија јер јој ништа није доносило олакшање. Након случајног сусрета са свештеником на Дивчибарама, судбина ју је навела да у повратку кући сврати у манастир Ћелије.

Ротација полиција

Свијет

У Скопљу запаљена два аутомобила Амбасаде Бугарске: Полиција трага за младићем

"Дођем у манастир Ћелије, а тамо на моју велику радост - ви оче. Док сте чекали докторку којој је требало да читате молитву за исцјељење… читали сте мени молитву, плакала сам од милине, а сила велика из мене је излазила од ногу према глави и напоље, горе", описује Зорка овај невјероватан тренутак.

Након што се смирила и вратила кући у Бачку Паланку, Зорка је кренула на детаљна медицинска испитивања гдје су јој љекари саопштили сурову дијагнозу - пронађена су два „туморчића“ на доњем дијелу кичме. Међутим, због мира који је осјетила током молитве у манастиру, она је дубоко у себи знала да ће исход бити другачији.

Зорка је открила да је одмах након лоших вијести примијенила православни лијек - пост, причешће, а почела је да користи и мелеме из манастира Раваница, као и чајеве. Три мјесеца касније, услиједио је тренутак који је љекаре оставио без текста.

"Послије три мјесеца, када сам скупила све налазе за операцију, поновљени снимак је показао да је све чисто… нигдје "туморчића"… Од тада сам добро! Богу и Вама хвала. Ево и сада треперим од милине када се сјетим ове лијепе приче", поручила је Зорка.

Ово свједочанство још једном потврђује вјеру народа у велику милост светог Нектарија и светог Јустина Ћелијског, чијим се молитвама пред Богом вјерници вијековима исцјељују од најтежих болести. Али, и напомиње да поред вјере у Бога, морамо помоћ потражити и код љекара, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Болест

молитва

Србија

тумор

Коментари (0)

Прочитајте више

Пјевач Ацо Пејовић

Сцена

Ацо Пејовић: Људи виде ауто и кућу, а не трошкове

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

У Скопљу запаљена два аутомобила Амбасаде Бугарске: Полиција трага за младићем

3 ч

0
Да ли треба искључити бојлер када је невријеме?

Савјети

Да ли треба искључити бојлер када је невријеме?

3 ч

0
vrućina sunce toplota

Свијет

Метеоролози упозоравају: 2027. би могла бити најтоплија у историји

3 ч

0

Више из рубрике

Повучена заштитна обућа са тржишта у БиХ.

Друштво

Са тржишта БиХ повучена два модела заштитне обуће

8 ч

0
Сунце, лијепо вријеме

Друштво

Сутра сунчано, температура до 31 степен

9 ч

0
"Важно што Врховни суд није прихватио захтјев за блажу казну Кујовићу"

Друштво

"Важно што Врховни суд није прихватио захтјев за блажу казну Кујовићу"

10 ч

0
У сриједу без струје 6.000 потрошача у центру Бијељине

Друштво

У сриједу без струје 6.000 потрошача у центру Бијељине

10 ч

0

  • Најновије

23

02

Гд‌је су Зеленортска Острва? Прича о сензацији СП

23

01

Египат шокирао "Црвене ђаволе", Белгија спасила бод на старту Мундијала

22

53

Ове боје нас чине старијима: Истичу несавршености и умор на лицу

22

36

Трагедија која је потресла цијелу Србију: Радник погинуо под мистериозним околностима

22

34

Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима