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У Скопљу запаљена два аутомобила Амбасаде Бугарске: Полиција трага за младићем

Аутор:

АТВ
15.06.2026 21:17

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Полиција Сјеверне Македоније трага за младићем који је данас у подне у центру Скопља запалио један аутомобил особља Амбасаде Бугарске, а ватра се проширила и на други. Ватра је брзо угашена, али су оба аутомобила тешко оштећена.

Влада Сјеверне Македоније је најоштрије осудила паљења дипломатских возила као "вандализам" и "напад на принципе безбједности, дипломатских односа и међународног права чему не смије бити мјеста у демократској држави".

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"Сваки покушај изазивања тензија, ширења мржње или нарушавања безбједности биће максимално санционисан", каже Влада и најављује да ће на то "одговорити пуном снагом институција и неће дозволити појединцима да нарушавају репутацију Македоније".

Министарство спољних послова Бугарске је навело да су паркирани аутомобили запаљени испред главног улаза Амбасаде и да је брза интервенција бугарског конзула спријечила ширење пожара.

Министарство је "осудило дрзак чин агресије" називајући га "још једним нападом на Бугарску и Бугаре", пренио је бугарски сајт вести Радија Бугарске bnrnews.bg.

Наведено је да тај "напад одражава запаљиву политичку реторику и неспособност институција да адекватно реагују на претходне инциденте, стварајући осјећај некажњивости", док по међународном праву дипломатске мисије и њихова имовина уживају посебну заштиту.

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Министарство спољних послова Бугарске је подсјетило на подметање пожара у бугарском културном клубу у Битољу, рекавши да је починилац био "хероизован" и касније "укључен у предизборну кампању умјесто да буде адекватно кажњен".

Министарство најављује да ће "Бугарска наставити да користи све расположиве механизме да би се супротставила покушајима стварања атмосфере страха за Бугаре у Сјеверној Македонији".

(Курир.рс)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

Бугарска

Запаљен аутомобил

Полиција

Скопље

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