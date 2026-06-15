У Скопљу запаљена два аутомобила Амбасаде Бугарске: Полиција трага за младићем

Аутор:АТВ
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Полиција Сјеверне Македоније трага за младићем који је данас у подне у центру Скопља запалио један аутомобил особља Амбасаде Бугарске, а ватра се проширила и на други. Ватра је брзо угашена, али су оба аутомобила тешко оштећена.
Влада Сјеверне Македоније је најоштрије осудила паљења дипломатских возила као "вандализам" и "напад на принципе безбједности, дипломатских односа и међународног права чему не смије бити мјеста у демократској држави".
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"Сваки покушај изазивања тензија, ширења мржње или нарушавања безбједности биће максимално санционисан", каже Влада и најављује да ће на то "одговорити пуном снагом институција и неће дозволити појединцима да нарушавају репутацију Македоније".
Министарство спољних послова Бугарске је навело да су паркирани аутомобили запаљени испред главног улаза Амбасаде и да је брза интервенција бугарског конзула спријечила ширење пожара.
Министарство је "осудило дрзак чин агресије" називајући га "још једним нападом на Бугарску и Бугаре", пренио је бугарски сајт вести Радија Бугарске bnrnews.bg.
Наведено је да тај "напад одражава запаљиву политичку реторику и неспособност институција да адекватно реагују на претходне инциденте, стварајући осјећај некажњивости", док по међународном праву дипломатске мисије и њихова имовина уживају посебну заштиту.
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Министарство спољних послова Бугарске је подсјетило на подметање пожара у бугарском културном клубу у Битољу, рекавши да је починилац био "хероизован" и касније "укључен у предизборну кампању умјесто да буде адекватно кажњен".
Министарство најављује да ће "Бугарска наставити да користи све расположиве механизме да би се супротставила покушајима стварања атмосфере страха за Бугаре у Сјеверној Македонији".
(Курир.рс)
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