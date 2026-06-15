Свађа двије породице у селу завршила убиством: Малољетник у притвору

Аутор:АТВ
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Основни суд у Призрену, Одјељење за малољетнике, одредио је једномјесечни притвор малољетнику са иницијалима А.О., осумњиченом за кривично дјело "тешко убиство".
Према саопштењу суда, мјера притвора трајаће до 14. јула 2026. године.
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Одлуку је донио судија за претходни поступак, који је, након увида у списе предмета и саслушања странака на сједници за одређивање мјере, оцијенио да је захтјев Државног тужилаштва за одређивање притвора основан.
Суд је образложио да је притвор у овој фази поступка неопходан за несметан ток истраге и обезбјеђивање присуства малољетника пред правосудним органима.
У међувремену, током поподнева 15. јуна 2026. године, Основни суд у Призрену је такође усвојио захтјеве за одређивање притвора против још двије особе.
Ријеч је о осумњиченом Ш.О., који се терети да је као саучесник починио кривично дјело "тешко убиство", као и о осумњиченом А.О., који је у притвору од 48 сати и осумњичен је за кривично дјело "учествовање у тешком убиству".
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Ове захтјеве разматраће Одјељење за тешка кривична дјела, док се од судије за претходни поступак очекује да у законском року закаже рочиште о мјерама безбједности.
Подсјетимо, двадесетседмогодишњак убијен је јуче у селу код Призрена након сукоба између двије породице. Ово је за Каллxо потврдио портпарол полиције за регион Призрена, Шаћир Битићи. Како је писао овај медиј, ове породице су у родбинској вези, док се сумња да је мушкарац преминуо од повреда задобијених ножем.
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