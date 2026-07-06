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Данас изговорите ову молитву за здравље и мир у породици

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 06:48

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Данас изговорите ову молитву за здравље и мир у породици
Фото: АТВ

Вјерници Српске православне цркве данас славе Свету Агрипину, владимирску икону Мајке Божје за коју се вјерује да је пострадала због вјере у Христа, као и да молитва њој доноси испуњење жеља и добро здравље.

Света Агрипина је хришћанка рођена и одрасла у Риму. Од раног дјетињства вјежбала се да живи јеванђелским животом. Мучена је и пострадала за вријеме владавине цара Валеријана. Када је изведена на суд, исповиједила је своју вјеру у Исуса Христа. Због тога је бијена штаповима док јој кости нису поломљене.

Анђеоско исцјељење и бијег Агарјана

У хришћанској традицији помиње се да јој се јавио анђео Божји и да ју је исцијелио. Послије је, при новим мукама, преминула. Њене другарице Васа, Пауна и Агатоника пренијеле су њене мошти на острво Сицилију и тамо их сахраниле. Ту се потом саградила црква у име Свете Агрипине.

Такође се помиње и да су се од њених моштију догађала многа чудеса, те да су чак и силом њених моштију Агарјани отјерани од града гдје те мошти почивају.

Света мученица Агрипина је преминула 275. године, а потом су је жене сврстале у своју заштитницу. У 11. вијеку мошти Свете Агрипине су пренесене у Цариград. Сматра се да ова светитељка испуњава најискреније жеље и да чува добро здравље, преноси Информер.

Изговорите ове ријечи за мир

Проведите данашњи дан у миру и изговорите ову молитву:

"Овчица Твоја Исусе, Агрипина, зове силним гласом: Тебе Жениче мој љубим и тражећи Те страдам, и распињем се и сахрањујем у крштењу Твоме. И страдам ради Тебе, да бих царствовала с Тобом, и умирем за Тебе, да бих живјела с Тобом. Прими ме као чисту жртву, с љубављу жртвовану за Тебе. Њеним молитвама, као Милостив, спаси душе наше."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

православље

Православни календар

Српска православна црква

молитва

светац

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