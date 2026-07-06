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Гори Кијев: Руси извели жестоке ударе на пријестоницу Украјине

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:35

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Напад на Кијев
Фото: Screenshot / X

У масовном руском нападу пројектилима и дроновима на Кијев и околину током ноћи погинуло је најмање осам особа, док су 34 повријеђене.

Напад је услиједио само неколико сати након што је предсједник Володимир Зеленски упозорио да се спрема нови велики удар на главни град, пише "Кијев Индепендент".

Према извјештајима званичника, у самом Кијеву погинуло је најмање седам особа, док су 24 повријеђене. У насељима у Кијевској области погинула је још једна особа, а десет их је повријеђено, потврдио је регионални гувернер Микола Калашник.

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Начелник градске војне управе Тимур Ткаченко саопштио је да је у градској четврти Подилски дјелимично уништена стамбена зграда између петог и деветог спрата.

На истој локацији погођене су и друге вишеспратнице, док су гађане и три стамбене зграде у четврти Дарницки. Градоначелник Кијева Виталиј Кличко додао је да је у четврти Подилски уништена и једна нестамбена зграда, као и неколико гаража и једно складиште, док су оштећења на нестамбеним објектима забиљежена и у четвртима Холосијивски и Дарницки.

Гувернер Калашник навео је да су у широј околини главног града, у заједницама Буча, Вишгород и Бровари, оштећене куће, пословни простори и други објекти цивилне инфраструктуре.

Таласи напада и ваздушне узбуне

Прве експлозије у Кијеву одјекнуле су око 1.40 по локалном времену, а нови таласи удара услиједили су у 2.10 и 3.15. Украјинско ратно ваздухопловство упозорило је на десетине пројектила који су се кретали ка главном граду, због чега су хиљаде становника потражиле склониште у станицама метроа.

Становници насеља Софијивска Боршчахивка, предграђа западно од Кијева, пријавили су и прекиде у снабдијевању електричном енергијом.

Ваздушне узбуне током ноћи биле су на снази у готово свим украјинским регионима. Пољско ратно ваздухопловство саопштило је да је, као одговор на лансирање пројектила, превентивно подигло своје борбене авионе ради заштите ваздушног простора.

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Предсједник Украјине Володимир Зеленски је уочи напада, у вечерњем обраћању, упозорио да се Русија спрема за нови велики удар на Украјину. Позвао је цивиле да поштују упозорења на ваздушну опасност, а савезнике да убрзају испоруке противваздушних система Патриот.

"Обавјештајни подаци поново указују на то да Руси припремају нови масовни удар. То је типично за Путина: одмах након америчког Дана независности и уочи самита НАТО у Анкари", рекао је Зеленски.

Напад се догодио само два дана прије планираног састанка Зеленског са америчким предсједником Доналдом Трампом на маргинама самита НАТО у Турској, који се одржава 8. јула, у оквиру обновљених напора за окончање рата.

Неколико дана раније, Трамп је одржао готово деведесетоминутни телефонски разговор са руским предсједником Владимиром Путином, током којег је, према ријечима савјетника Кремља Јурија Ушакова, понудио помоћ у окончању рата. Путин се у данима који су претходили разговору обавезао да ће Москва наставити кампању масовних напада на украјинске градове.

Напади на главни град посљедњих мјесеци су интензивирани. У претходном великом руском нападу на Кијев, изведеном 2. јула, погинула је 31 особа, док су 102 повријеђене.

(Телеграф)

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Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Украјина

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