Млада падобранка (22) пронађена мртва у пољу

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетдвогодишња дјевојка погинула је након стравичног „инцидента са падобраном“ који се догодио на аеродрому Лангар у Нотингемширу.
Хитне службе су на мјесто несреће позване у недјељу, нешто послије поднева, гдје је несрећна дјевојка пронађена у пољу преко пута аеродрома.
Љекари су по доласку могли само констатовати смрт на лицу мјеста. Из полиције Нотингемшира је потврђено да у овом инциденту нема других повријеђених лица, те да је породица настрадале дјевојке обавијештена. Тим поводом ангажовани су и специјално обучени полицајци како би породици пружили неопходну подршку у овим тешким тренуцима.
Центар детаљне истраге је управо поље које се налази преко пута аеродрома, гдје су истражиоци провели сate скупљајући доказе. На стази поред Харби Роуда примијећено је неколико аутомобила за истрагу мјеста злочина, укључујући и два комбија.
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У акцију су биле укључене и екипе Ватрогасно-спасилачке службе Нотингемшира, које су стигле на аеродром како би помогле полицијским службеницима у обезбјеђивању терена и спровођењу радњи. Десије о овом случају биће хитно прослијеђен надлежном мртвозорнику.
Детектив инспекторка Рејчел Мејфилд описала је овај догађај као незапамћену трагедију. „Ово је био трагичан инцидент и тренутно сарађујемо са свим партнерима како бисмо у потпуности разумјели шта се заправо догодило. Док се наша истрага на лицу мјеста наставља, наше мисли су уз породицу ове дјевојке и све остале који су погођени овом несрећом“, изјавила је Мејфилд.
Иначе, аеродром Лангар је бивша база Краљевског ратног ваздухопловства (РАФ) која је први пут отворена давне 1942. године током Другог свјетског рата. Данас се у зградама некадашњег контролног торња налази познати цивилни центар за падобранство под називом Skydive Langar.
Полиција је упутила апел свим грађанима који имају било какве информације о овој несрећи да се хитно јаве и помогну истрази, преноси Дејлимејл.
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