Хороскоп за понедјељак: Један знак има прилику за напредак

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде доносе данас?
На послу се фокусирајте на дугорочне циљеве јер имате прилику за напредак. Заузети нека избјегавају тврдоглавост, док слободни могу упознати интригантну особу преко пријатеља. Припазите на зглобове.
Финансијска ситуација се стабилизује, па је право вријеме да размислите о инвестирању. Партнер очекује више пажње и њежности, а слободни ће кроз необавезан флерт открити нове могућности. Могуће су главобоље.
Ваши приједлози ће напокон бити прихваћени од стране надређених. Ако сте у вези, посветите вече заједничком хобију, док би слободни могли обновити контакт са особом из прошлости. Уносите више витамина.
Интуиција вам помаже да избјегнете лош пословни договор, стога се ослоните на свој унутрашњи осјећај. Заузети уживају у мирној породичној атмосфери, а слободни осјећају снажну привлачност према некоме из радног окружења. Контролишите унос шећера.
Ваша амбиција избија у први план и привлачи пажњу важних сарадника. Хармонија влада у вашем љубавном животу, јер зрачите харизмом која никога не оставља равнодушним. Провјерите ниво гвожђа.
Детаљна анализа планова донијеће вам предност и осигурати похвалу. Слободни припадници знака биће позвани на занимљив излазак, док заузети рјешавају битно питање. Потребан вам је квалитетнији сан.
Одличан период за потписивање уговора или рјешавање проблема. Заузети ће уживати у романтичној вечери, а слободни би могли ући у страствену везу са особом коју су тек упознале. Смањите конзумацију кофеина.
Ваша упорност ће бити награђена кроз изненадни бонус или унапређење. Избјегавајте непотребне расправе са партнером, а слободни нека дају шансу особи која им се дуже вријеме удвара. Повећајте унос витамина Ц.
Очекује вас динамичан период пун нових информација.. Слободни ће доживјети судбински сусрет на путовању, док заузети планирају проширење породице. Чувајте се прехладе.
Озбиљан приступ обавезама доноси вам поштовање сарадника. Партнер вам пружа безусловну подршку у свему, а слободни ће схватити да је један пријатељ спреман за нешто више. Шетња у природи ће вам пријати.
Креативне идеје које имате могу потпуно промијенити ток вашег пословања. Заузети уживају у слободи унутар односа, док ће слободни бити у центру пажње на друштвеном догађају. Обратите пажњу на вид.
Сарадња са иностранством донијеће вам жељену сатисфакцију. Слободни ће добити романтичну поруку од обожаваоца, а заузети ће продубити емоционалну блискост кроз разговор. Могућ је пад енергије, преноси Глас Српске.
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