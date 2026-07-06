Logo

Хороскоп за понедјељак: Један знак има прилику за напредак

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:03

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

На послу се фокусирајте на дугорочне циљеве јер имате прилику за напредак. Заузети нека избјегавају тврдоглавост, док слободни могу упознати интригантну особу преко пријатеља. Припазите на зглобове.

Бик

Финансијска ситуација се стабилизује, па је право вријеме да размислите о инвестирању. Партнер очекује више пажње и њежности, а слободни ће кроз необавезан флерт открити нове могућности. Могуће су главобоље.

Близанци

Ваши приједлози ће напокон бити прихваћени од стране надређених. Ако сте у вези, посветите вече заједничком хобију, док би слободни могли обновити контакт са особом из прошлости. Уносите више витамина.

Рак

Интуиција вам помаже да избјегнете лош пословни договор, стога се ослоните на свој унутрашњи осјећај. Заузети уживају у мирној породичној атмосфери, а слободни осјећају снажну привлачност према некоме из радног окружења. Контролишите унос шећера.

Лав

Ваша амбиција избија у први план и привлачи пажњу важних сарадника. Хармонија влада у вашем љубавном животу, јер зрачите харизмом која никога не оставља равнодушним. Провјерите ниво гвожђа.

Дјевица

Детаљна анализа планова донијеће вам предност и осигурати похвалу. Слободни припадници знака биће позвани на занимљив излазак, док заузети рјешавају битно питање. Потребан вам је квалитетнији сан.

Вага

Одличан период за потписивање уговора или рјешавање проблема. Заузети ће уживати у романтичној вечери, а слободни би могли ући у страствену везу са особом коју су тек упознале. Смањите конзумацију кофеина.

Шкорпија

Ваша упорност ће бити награђена кроз изненадни бонус или унапређење. Избјегавајте непотребне расправе са партнером, а слободни нека дају шансу особи која им се дуже вријеме удвара. Повећајте унос витамина Ц.

Стријелац

Очекује вас динамичан период пун нових информација.. Слободни ће доживјети судбински сусрет на путовању, док заузети планирају проширење породице. Чувајте се прехладе.

Јарац

Озбиљан приступ обавезама доноси вам поштовање сарадника. Партнер вам пружа безусловну подршку у свему, а слободни ће схватити да је један пријатељ спреман за нешто више. Шетња у природи ће вам пријати.

Водолија

Креативне идеје које имате могу потпуно промијенити ток вашег пословања. Заузети уживају у слободи унутар односа, док ће слободни бити у центру пажње на друштвеном догађају. Обратите пажњу на вид.

Рибе

Сарадња са иностранством донијеће вам жељену сатисфакцију. Слободни ће добити романтичну поруку од обожаваоца, а заузети ће продубити емоционалну блискост кроз разговор. Могућ је пад енергије, преноси Глас Српске.

Ерлин Халанд

Фудбал

Бразил је избачен! Халанд херој Норвешке!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

звијезде

Хороскоп 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Паре се лијепе за њих: Један датум мијења све за ова 3 знака

21 ч

0
Гагаузија

Занимљивости

Село у којем се говори ''турски'', није у Турској, а крсти са три прста

1 д

0
Новац

Занимљивости

Једном знаку "куца на врата" боље плаћена понуда

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за суботу: Овом знаку стижу корисне информације

1 д

0

  • Најновије

08

42

Ускоро нам долази киша, метеоролози објавили прогнозу до четвртка

08

38

"Немој ме заборавити": Хемофарм покренуо важну кампању

08

37

Петровић након одустајања Станивуковића: Блефер остаде блефер, СДС је понижен

08

32

Опасна звијер: Вратио се легендарни Стојадин

08

25

Изазвао експлозију да не иде у старачки дом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима