Бројке не престају да расту: Порастао број преминулих од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 506, јавила је Новинска агенција Конга, позивајући се на извјештај конгоанске Владе.
У извјештају се наводи да је до сада регистрован укупно 1.561 случај еболе, а опоравило се 253 људи.
Према званичним подацима, до сада је хоспитализовано 628 људи.
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