Logo

Бројке не престају да расту: Порастао број преминулих од еболе

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:54

Коментари:

0
Ебола Африка Конго
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број преминулих од еболе у Конгу порастао је на 506, јавила је Новинска агенција Конга, позивајући се на извјештај конгоанске Владе.

У извјештају се наводи да је до сада регистрован укупно 1.561 случај еболе, а опоравило се 253 људи.

Према званичним подацима, до сада је хоспитализовано 628 људи.

Напад на Кијев

Свијет

Гори Кијев: Руси извели жестоке ударе на пријестоницу Украјине

Процијењена стопа смртности је 32,4 одсто, преноси Срна.

Земљотрес у Венецуели

Свијет

Број погинулих у Венецуели премашио 3.300

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ебола

вирус

Ебола вирус

Коментари (0)

Више из рубрике

Напад на Кијев

Свијет

Гори Кијев: Руси извели жестоке ударе на пријестоницу Украјине

1 ч

0
Свештеник

Свијет

Објављено колике су плате највиших православних свештеника ГПЦ

1 ч

0
Млада падобранка (22) пронађена мртва у пољу

Свијет

Млада падобранка (22) пронађена мртва у пољу

1 ч

0
Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.

Свијет

Број погинулих у Венецуели премашио 3.300

1 ч

0

  • Најновије

08

42

Ускоро нам долази киша, метеоролози објавили прогнозу до четвртка

08

38

"Немој ме заборавити": Хемофарм покренуо важну кампању

08

37

Петровић након одустајања Станивуковића: Блефер остаде блефер, СДС је понижен

08

32

Опасна звијер: Вратио се легендарни Стојадин

08

25

Изазвао експлозију да не иде у старачки дом

Тренутно на програму

5:30

Војвођански доручак/Ловачка кухиња

лајфстајл

6:00

АТВ вијести (Р )

информативни програм вијести

6:45

Вјежбајте са Лидијом (Р)

лајфстајл

6:55

Атв јутро

јутарњи програм

9:00

Ало, Ало СЕ03 ЕП05 (12+,Р)

серијски програм

9:30

Ало, Ало СЕ03 ЕП06 (12+,Р)

серијски програм

10:00

Путник намјерник: Тоскана ЕП01

путопис

Стање на граничним прелазима