Број погинулих у Венецуели премашио 3.300

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у разорним земљотресима у Венецуели порастао је на 3.342, саопштило је Министарство информисања Венецуеле.
Како је наведено, у серији разорних потреса повријеђено је 16.470 људи, док је око 17.345 становника остало без крова над главом, преноси Ројтерс. Венецуелу су 24. јуна погодила два јака, узастопна земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтера, који су се догодили у размаку од 39 секунди, а најтеже је била погођена приобална држава Ла Гваира, као и главни град Каракас, преноси Танјуг.
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Након та два разорна земљотреса, Венецуелу је погодило више од 600 накнадних потреса углавном слабијег интензитета, од којих је један био јачине 4,6 степени Рихтерове скале.
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