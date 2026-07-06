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Број погинулих у Венецуели премашио 3.300

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:09

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Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.
Фото: Таnjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Број погинулих у разорним земљотресима у Венецуели порастао је на 3.342, саопштило је Министарство информисања Венецуеле.

Како је наведено, у серији разорних потреса повријеђено је 16.470 људи, док је око 17.345 становника остало без крова над главом, преноси Ројтерс. Венецуелу су 24. јуна погодила два јака, узастопна земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтера, који су се догодили у размаку од 39 секунди, а најтеже је била погођена приобална држава Ла Гваира, као и главни град Каракас, преноси Танјуг.

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Након та два разорна земљотреса, Венецуелу је погодило више од 600 накнадних потреса углавном слабијег интензитета, од којих је један био јачине 4,6 степени Рихтерове скале.

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Тагови :

Земљотрес

Земљотрес Венецуела

потрес

Венецуела

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