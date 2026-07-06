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Србин извукао сјекач на обезбјеђење у возу за Штутгарт

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:03

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Покушај шверцовања без карте једног држављанина Србије у С-бану прије пар вечери измакао је контроли и све је могло да заврши трагично, да није било присебности обезбјеђења Дојче бана.

Током рутинске контроле карата у градској жељезници у Штутгарту дошло је до тежег инцидента када је Србин, без важеће карте, извадио сјекач и запријетио двојици радника обезбјеђења Њемачких жељезница (ДБ) на станици Цуфенхаузен.

Према наводима Савезне полиције у Штутгарту, 35-годишњи мушкарац је око 17.05 часова ушао у воз на линији С5 у правцу Фојербаха. Пошто није могао да покаже карту, током контроле прво је ушао у оштар вербални сукоб са службом за контролу карата.

Потегао оштрицу након изласка из воза

Ситуација је потпуно ескалирала приликом изласка на станици Цуфенхаузен. Након што су због проблематичног путника позвани радници ДБ обезбјеђења, 35-годишњи држављанин Србије изненада је извукао сјекач и њиме покушао да насрне на двојицу службеника.

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На лице мјеста убрзо су стигли и припадници покрајинске и савезне полиције. Снаге реда су затекле разулареног осумњиченог, извршиле претрес и заплијениле сјечиво којим је пријећено радницима.

Покренута хитна истрага

Њемачка полиција је одмах покренула истрагу против тридесетпетогодишњака због пријетње и покушаја напада на службена лица. На сву срећу, захваљујући брзој и професионалној реакцији чувара, у овом инциденту нико није повријеђен.

Осумњиченом Србину сада пријете озбиљне санкције према њемачком кривичном закону због напада у јавном превозу, преносе Независне.

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Тагови :

Држављанин Србије

физички напад

Возови

хапшење

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