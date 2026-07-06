Србин извукао сјекач на обезбјеђење у возу за Штутгарт

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Покушај шверцовања без карте једног држављанина Србије у С-бану прије пар вечери измакао је контроли и све је могло да заврши трагично, да није било присебности обезбјеђења Дојче бана.
Током рутинске контроле карата у градској жељезници у Штутгарту дошло је до тежег инцидента када је Србин, без важеће карте, извадио сјекач и запријетио двојици радника обезбјеђења Њемачких жељезница (ДБ) на станици Цуфенхаузен.
Према наводима Савезне полиције у Штутгарту, 35-годишњи мушкарац је око 17.05 часова ушао у воз на линији С5 у правцу Фојербаха. Пошто није могао да покаже карту, током контроле прво је ушао у оштар вербални сукоб са службом за контролу карата.
Ситуација је потпуно ескалирала приликом изласка на станици Цуфенхаузен. Након што су због проблематичног путника позвани радници ДБ обезбјеђења, 35-годишњи држављанин Србије изненада је извукао сјекач и њиме покушао да насрне на двојицу службеника.
Друштво
Данас изговорите ову молитву за здравље и мир у породици
На лице мјеста убрзо су стигли и припадници покрајинске и савезне полиције. Снаге реда су затекле разулареног осумњиченог, извршиле претрес и заплијениле сјечиво којим је пријећено радницима.
Њемачка полиција је одмах покренула истрагу против тридесетпетогодишњака због пријетње и покушаја напада на службена лица. На сву срећу, захваљујући брзој и професионалној реакцији чувара, у овом инциденту нико није повријеђен.
Осумњиченом Србину сада пријете озбиљне санкције према њемачком кривичном закону због напада у јавном превозу, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Фудбал
8 ч0
Република Српска
10 ч6
Република Српска
10 ч0
Најновије
08
42
08
38
08
37
08
32
08
25
Тренутно на програму