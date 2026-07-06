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Аларм за милионе корисника: Лажна АИ екстензија краде све што укуцате

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:59

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Аларм за милионе корисника: Лажна АИ екстензија краде све што укуцате
Фото: Envato/Rawpixel

У случају да имате инсталирану Перплеxитy АИ екстензију у Гугл Хроме-у, морате добро да провјерите да ли је у питању званична апликација или нека од апликација трећих страна.

Званична продавница додатака за браузер, Хроме Веб Сторе, нашла се на мети оштрих критика након што је откривено да је кроз њихове безбједносне филтере прошла опасна, лажна екстензија која је копирала брендинг и изглед екстремно популарног вјештачко-интелигентног претраживача Перплеxитy АИ.

Умјесто паметног асистента, корисници су у своје претраживаче несвјесно инсталирали шпијунски софтвер. Превару су открили безбједносни стручњаци из Мајкрософтовог тима за претње, који су одмах алармирали Гугл.

Злонамјерни додатак под називом "Search for perplexity ai" користио је визуелни идентитет и логотип легитимне АИ компаније како би преварио људе да помисле да је ријеч о званичном алату. Када би се нашао унутар претраживача, софтвер би тихо преузео контролу над кључним функцијама система.

Како је лажни софтвер пресретао податке?

Оно што ову екстензију чини посебно опасном јесте начин на који је експлоатисала повјерење корисника у вјештачку интелигенцију. Људи су данас навикли да АИ алати траже широке дозволе за приступ веб страницама како би могли да их анализирају и сумирају, па нико није сумњао у претјеране захтјве овог лажног софтвера. Једном инсталирана, екстензија је аутоматски мијењала подразумијеваног претраживача у вашем Хрому-у.

Након преузимања контроле над такозваним "Омнибоx-ом" (пољем за унос адресе и претраге), екстензија је почела да врши масовно пресретање података:

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Сваки пут када би корисник унио појам за претрагу, софтвер би све податке слао на сервере под контролом хакера, у реалном времену и док још куцате карактер по карактер.

Тек након што би хакери забиљежили вашу претрагу, ИП адресу и податке о уређају, систем би вас преусмерио на праве резултате, због чега је превару било немогуће примијетити голим оком.

Хитно је обришите: Упутство за заштиту

Иако је Гугл одмах реаговао на пријаву Мајкрософта и трајно уклонио лажну екстензију са Хром Веб Сторе-а, опасност није прошла за оне који су је већ преузели. Она и даље ради и прикупља податке све док је сами ручно не обришете.

Да бисте је уклонили, отворите Гугл Громе, у горњем десном углу кликните на три вертикалне тачке, пређите курсором преко опције "Екстензије" и изаберите "Управљање екстензијама". Пажљиво прегледајте листу, пронађите "Срч фор перплеxитy аи", кликните на "Уклони" и потврдите акцију.

Безбједносни стручњаци упозоравају да се ту не смијете зауставити. С обзиром на то да је лажни софтвер биљежио све из адресне траке, постоји озбиљан ризик да су лозинке, пинови или подаци са платних картица компромитовани. Хитно промијените шифре на кључним налозима (електронска пошта, друштвене мреже, е-банкинг) и активирајте двофакторску аутентификацију (2ФА), а у подешавањима Хроме-а ручно вратите Гоогле као подразумијевани претраживач.

АИ брендови као најпопуларнији мамац

Хакери и преваранти све мање користе класичне вирусе и рањивости у коду самих претраживача, већ се ослањају на такозвани социјални инжењеринг. Како популарност генеративне вјештачке интелигенције вртоглаво расте, имена великих АИ брендова постају идеалан мамац за привлачење жртава које желе да испробају најновије технолошке трендове.

Стручњаци савјетују максималан опрез у будућности приликом инсталације било каквог софтвера. Прије него што кликнете на дугме за преузимање, увијек детаљно провјерите име издавача екстензије, прочитајте рецензије других корисника и обратите пажњу на званичну веб адресу са које вас преусмјеравају на продавницу, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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