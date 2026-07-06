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Ово су цифре које можете очекивати на пумпама у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 08:21

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Ово су цифре које можете очекивати на пумпама у БиХ
Фото: ATV

Цијене сирове нафте на свјетском тржишту забиљежиле су значајан пад и спустиле се на најнижи ниво у посљедња четири мјесеца.

Главни разлог оваквог кретања јесте несметан пролазак танкера кроз кључне поморске правце, упркос и даље присутној политичкој неизвјесности.

Референтна сирова нафта Брент пала је на око 71,70 долара по барелу. Аналитичари наводе да је притисак на тржиште ослабљен након што су подаци показали да је приближно 160 трговачких бродова без проблема прошло кроз стратешки важан Хормушки мореуз у периоду од понедјељка до суботе.

Појачан поморски саобраћај умањио је страх од могућих прекида у снабдијевању нафтом, иако преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана још нису донијели коначно рјешење. Инвеститори и даље пажљиво прате политичка дешавања, али тренутна стабилност у овом важном поморском коридору донијела је краткорочно смирење на свјетском тржишту енергената.

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Истовремено, у Босни и Херцеговини се у наредним седмицама очекује додатно појефтињење горива од пет до десет фенинга по литру. Разлог је наставак пада цијене сирове нафте Брент, која се креће око 72 долара по барелу. Иако су цијене на домаћим бензинским пумпама већ почеле падати током јуна, економски стручњаци сматрају да дистрибутери још увијек нису у потпуности ускладили своје цјеновнике са кретањима на свјетском тржишту, због чега постоји простор за додатно снижење.

Тренутно се дизел на већини бензинских пумпи у БиХ продаје по цијени од 2,70 до 2,90 КМ по литру, док се бензин Супер 95 углавном креће између 2,75 и 2,80 КМ.

Према процјенама економских аналитичара, уколико се задржи стабилна ситуација у Хормушком мореузу и не дође до нових поремећаја на тржишту, реална цијена литре горива у Босни и Херцеговини могла би износити између 2,30 и 2,40 КМ.

То би значило повратак на нивое цијена који су важили прије наглог раста изазваног кризом на Блиском истоку, када је цијена барела у једном тренутку достигла 126 долара, а гориво у БиХ коштало и до четири марке по литру, преноси Аваз.

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Тагови :

бензинске пумпе

Босна и Херцеговина

Цијене горива

Нафта

цијене нафте

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