Огласила се Борачка организација о новој провокацији: Циљ је распиривање тензија

Аутор:АТВ редакција
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Градска борачка организација из Добоја позвала је грађане да остану мирни и не насједају на провокације попут монтиране фотографије ратне заставе такозване Армије БиХ на споменику најмлађем одликованом борцу Војске Републике Српске Споменку Гостићу на гробљу у насељу Улишњак у федералној општини Маглај.
Из Градске борачке организације Добој оштро осуђују овај срамни чин и напомињу да је спорна фотографија у потпуности лажна и створена путем вјештачке интелигенције.
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"Циљ оваквих подметања је јефтина манипулација емоцијама јавности и распиривање тензија", наводи се у саопштењу ове организације.
Из добојске Борачке организације апелују на грађане да прије дијељења оваквих садржаја преко друштвених мрежа провјере изворе информација и да не дозволе да постану оруђе у рукама оних који желе да наруше стабилност.
"Будимо достојанствени и одговорни чувари успомене на наше хероје, не дозвољавајући злонамјерним појединцима да постигну своје циљеве", поручују из градске Борачке организације.
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На још једну провокацију недавно су упозорили из Удружења ветерана Гарда "Пантери", који су навели да такозвани "марша мира" који је најављен за понедјељак, 6. јула, од Јање до Теочака има за циљ да баци љагу на српски народ у Семберији и подигне ионако узавреле националне тензије.
"Забринути смо најавом одржавања такозваног марша мира који организује Недим Требинчевић из Јање, преко српских села Модрана, Сувог Поља и Трнове према Теочаку", наводе ветерани и додају да до сада није био организован овакав догађај, пренијела је "Срна".
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