Logo

Огласила се Борачка организација о новој провокацији: Циљ је распиривање тензија

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 19:06

Коментари:

1
Ставили заставу РБиХ на споменик Споменку Гостићу
Фото: Уступљена фотографија

Градска борачка организација из Добоја позвала је грађане да остану мирни и не насједају на провокације попут монтиране фотографије ратне заставе такозване Армије БиХ на споменику најмлађем одликованом борцу Војске Републике Српске Споменку Гостићу на гробљу у насељу Улишњак у федералној општини Маглај.

Из Градске борачке организације Добој оштро осуђују овај срамни чин и напомињу да је спорна фотографија у потпуности лажна и створена путем вјештачке интелигенције.

Ставили заставу РБиХ на споменик Споменку Гостићу

БиХ

Срамне провокације се настављају: На споменик Споменку Гостићу ставили заставу РБиХ

"Циљ оваквих подметања је јефтина манипулација емоцијама јавности и распиривање тензија", наводи се у саопштењу ове организације.

Из добојске Борачке организације апелују на грађане да прије дијељења оваквих садржаја преко друштвених мрежа провјере изворе информација и да не дозволе да постану оруђе у рукама оних који желе да наруше стабилност.

"Будимо достојанствени и одговорни чувари успомене на наше хероје, не дозвољавајући злонамјерним појединцима да постигну своје циљеве", поручују из градске Борачке организације.

Јован Васић

Република Српска

Јована Васић Зекић: Учимо дјецу историји, они су чувари наше истине

На још једну провокацију недавно су упозорили из Удружења ветерана Гарда "Пантери", који су навели да такозвани "марша мира" који је најављен за понедјељак, 6. јула, од Јање до Теочака има за циљ да баци љагу на српски народ у Семберији и подигне ионако узавреле националне тензије.

"Забринути смо најавом одржавања такозваног марша мира који организује Недим Требинчевић из Јање, преко српских села Модрана, Сувог Поља и Трнове према Теочаку", наводе ветерани и додају да до сада није био организован овакав догађај, пренијела је "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Споменко Гостић

Борачка организација

Провокација

Коментари (1)

Више из рубрике

Ставили заставу РБиХ на споменик Споменку Гостићу

БиХ

Срамне провокације се настављају: На споменик Споменку Гостићу ставили заставу РБиХ

5 ч

7
Фрањо Јукић

БиХ

Јукић кандидат за предсједника Републике Српске

6 ч

0
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Уставни суд БиХ показао да је у служби интереса оних који не желе реално да сагледавају стање

1 д

0
предсједник Републике Српске

БиХ

Каран: Када чувари Устава БиХ постану његови рушиоци угрожена је и будућност БиХ

1 д

0

  • Најновије

21

32

Трамп уздрмао јавност изјавом: Сви су ту, један хитац и нема их

21

18

Жесток удар код Емпориума: Закуцао се аутом у дрво

21

12

ОПРЕЗ: Ова вода може бити опасна по здравље

21

03

Један домаћин завршио са Мундијалом: Мароко први четвртфиналиста

20

43

Додик: Морамо размишљати на који начин ћемо градити будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима