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Кошарац: Уставни суд БиХ показао да је у служби интереса оних који не желе реално да сагледавају стање

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 17:04

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Крњи Уставни суд БиХ је постао политичко тијело за обрачун са институцијама Републике Српске, изјавио је Сташа Кошарац коментаришући одлуку суда да прогласи уставним наметнуте одлуке Кристијана Шмита о измјени Кривичног закона.

Коментаришући одлуку крњег Уставног суда БиХ који тврди да су Шмитове наметнуте измјене закона не само у сладу са Уставом БиХ, већ и са Европском конвенцијом за заштиту људских права, Кошарац је указао да је Уставни суд БиХ показао да је у служби интереса оних који не желе реално да сагледавају стање и који не желе да имплементирају Устав.

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- Умјесто да Уставни суд брани Устав од саме БиХ, он је политичко тијело за обрачун са институцијама Републике Српске. Поготово је нелогично да тај суд жели да легитимише странца који је у БиХ дошао "на црно", јер никада није легално изабран - рекао је Кошарац Срни.

Он је истакао да је чињеница да је Шмит, који је нанио озбиљну политичку штету у БиХ, а посебно Републици Српској, отишао из БиХ, потврда исправности политике предсједника Милорад Додика.

- Шмит је отишао, јер су увидјели да су направили озбиљну грешку у БиХ. Али, данас Уставни суд БиХ жели да легитимише и верификује његове одлуке, што говори о апсурдности институција БиХ - оцијенио је Кошарац.

Он сматра да је то јад и чемер од институција, јер оне не само да су инструментализоване, већ су преузеле и улогу обрачуна са институцијама Републике Српске, као што су чинили неки претходни високи представници, намећући одређене одлуке и користећи бонска овлашћења.

- Потпуно је јасно да је БиХ као земља у контаминираном стању због улоге странаца – ЕУ и Уставног суда БиХ и њихове жеље да од БиХ направе унитарну државу и да у том контексту Република Српска, односно српски народ буду национално делегитимисани. И то су све политике са којима се ми суочавамо - рекао је Кошарац.

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Он је додао да Република Српска, захваљујући озбиљној државничкој и национално одговорној политици предсједника Додика, успијева да одоли таквим нападима.

- Ми у Републици Српској дефинишемо своју политику у складу с Уставом, армишемо још увијек готово пропали Дејтонски споразум у намјери да се са разумним главама у ФБиХ, још увијек рачунајући на то да оне постоје, окупимо на темељу уставног уређења и вратимо изворном Дејтонском споразуму и да све одлуке које се доносе у БиХ буду производ одлука домаћих политичара без било каквих странаца који су присутни у БиХ - истакао је Кошарац.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Уставни суд БиХ

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