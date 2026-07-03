Митровић: Нелегални Уставни суд донио нелегитимне одлуке

Аутор:АТВ редакција
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Илузорно је било очекивати било какву другу одлуку од нелегалног суда какав је Уставни суд БиХ осим тврдње да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, изјавио је Срни професор права Љубинко Митровић.
"Само су наивни могли очекивати неку другачију одлуку све док у овом суду одлучују они који тамо тренутно сједе. Суд у којем одлуке доносе судије пензионери је нелегалан суд, то сви па и они сами знају, чак и признају", рекао је Митровић.
Он је поручио да је правна струка одавно погажена и да су све одлуке оваквог Уставног суда БиХ нелегитимне.
"Суд у којем нема двоје судија из Републике Српске ни у ком случају не може бити легитиман без обзира на то што је евентуално легалан. Дакле, док год у овом суду не буде судија из Републике Српске, његове одлуке су нелегитимне", поручио је Митровић.
Крњи Уставни суд БиХ тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, преноси Срна
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