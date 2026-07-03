"Логика" Уставног суда БиХ: Шмитово наметање у складу са Уставом

Аутор:АТВ редакција
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Уставни суд БиХ, без српских судија, разматрао је захтјев Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске за оцјену уставности члана 203а. Кривичног закона БиХ , као и самосталног члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине те су оцијенили да су у складу са Уставом БиХ.
Просто речено, крњи Уставни суд тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом. за заштиту људских права и основних слобода.
"Уставни суд је утврдио да су члан 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине и члан 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине у складу са чланом I/2. Устава Босне и Херцеговине и чланом 7. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода јер су оспорене одредбе доступне, одређене и предвидљиве, а прописана кривичноправна заштита усмјерена је на легитимне правне вриједности повезане с очувањем владавине права и функционирањем правног поретка Босне и Херцеговине", наводе из Уставног суда.
БиХ
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Из тог суда је саопштено да је чланом Кривичног закона, који је неметнуо Шмит, прописана кривичноправна заштита усмјерена на легитимне правне вриједности повезане са очувањем владавине права и функционисањем правног поретка БиХ.
"У-43/25 – У овом предмету тридесет два посланика у Народној скупштини Републике Српске поднијела су Уставном суду захтјев за оцјену уставности члана 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 и 47/23) и члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 47/23). Спорним Законом о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ додат је оспорени члан 203а. Кривичног закона БиХ који инкриминира понашање у којем „службена особа у институцији Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, или у кантону, граду или општини или локалној заједници или било којем органу локалне управе и самоуправе, или одговорна особа која не примијени, не проведе, не изврши или на други начин не поштује одлуку високог представника за Босну и Херцеговину, или која спријечи односно на други начин омете примјену, провођење или извршење такве одлуке“. Спорни Закон о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ наметнуо је високи представник Одлуком број 13/23 од 1. јула 2023. године. Уставни суд је утврдио да су члан 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине и члан 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине у складу са чланом И/2. Устава Босне и Херцеговине и чланом 7. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода јер су оспорене одредбе доступне, одређене и предвидљиве, а прописана кривичноправна заштита усмјерена је на легитимне правне вриједности повезане с очувањем владавине права и функционирањем правног поретка Босне и Херцеговине", наводе из Уставног суда БиХ.
Подсјећамо, ријеч је о измјени која се тиче непоштивања одлука високог представника, а према којој је осуђен Милорад Додик.
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