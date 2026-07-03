Logo

"Логика" Уставног суда БиХ: Шмитово наметање у складу са Уставом

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 14:08

Коментари:

1
Уставни суд БиХ, пленарна сједница
Фото: Уставни суд БиХ

Уставни суд БиХ, без српских судија, разматрао је захтјев Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске за оцјену уставности члана 203а. Кривичног закона БиХ , као и самосталног члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине те су оцијенили да су у складу са Уставом БиХ.

Просто речено, крњи Уставни суд тврди да су интервенције Кристијана Шмита у Кривичном закону БиХ у складу са Уставом БиХ и Европском конвенцијом. за заштиту људских права и основних слобода.

"Уставни суд је утврдио да су члан 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине и члан 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине у складу са чланом I/2. Устава Босне и Херцеговине и чланом 7. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода јер су оспорене одредбе доступне, одређене и предвидљиве, а прописана кривичноправна заштита усмјерена је на легитимне правне вриједности повезане с очувањем владавине права и функционирањем правног поретка Босне и Херцеговине", наводе из Уставног суда.

Уставни суд БиХ

БиХ

Додик: Уставни суд БиХ је политички монтирана инквизиција, не очекујем ништа од одлуке

Из тог суда је саопштено да је чланом Кривичног закона, који је неметнуо Шмит, прописана кривичноправна заштита усмјерена на легитимне правне вриједности повезане са очувањем владавине права и функционисањем правног поретка БиХ.

"У-43/25 – У овом предмету тридесет два посланика у Народној скупштини Републике Српске поднијела су Уставном суду захтјев за оцјену уставности члана 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 и 47/23) и члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 47/23). Спорним Законом о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ додат је оспорени члан 203а. Кривичног закона БиХ који инкриминира понашање у којем „службена особа у институцији Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, или у кантону, граду или општини или локалној заједници или било којем органу локалне управе и самоуправе, или одговорна особа која не примијени, не проведе, не изврши или на други начин не поштује одлуку високог представника за Босну и Херцеговину, или која спријечи односно на други начин омете примјену, провођење или извршење такве одлуке“. Спорни Закон о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ наметнуо је високи представник Одлуком број 13/23 од 1. јула 2023. године. Уставни суд је утврдио да су члан 203а. Кривичног закона Босне и Херцеговине и члан 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине у складу са чланом И/2. Устава Босне и Херцеговине и чланом 7. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода јер су оспорене одредбе доступне, одређене и предвидљиве, а прописана кривичноправна заштита усмјерена је на легитимне правне вриједности повезане с очувањем владавине права и функционирањем правног поретка Босне и Херцеговине", наводе из Уставног суда БиХ.

Подсјећамо, ријеч је о измјени која се тиче непоштивања одлука високог представника, а према којој је осуђен Милорад Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Уставни суд БиХ

Кристијан Шмит

ОХР

Коментари (1)

Више из рубрике

признали у Уставном суду БиХ да раде у крњем саставу

БиХ

Додик: Уставни суд БиХ је политички монтирана инквизиција, не очекујем ништа од одлуке

3 ч

0
Зијад Крњић напустио СДА, носиће листу Странке за БиХ за ПД ПС БиХ

БиХ

Зијад Крњић напустио СДА, носиће листу Странке за БиХ за ПД ПС БиХ

4 ч

0
Sanja Vulic

БиХ

"Политиком и одлучношћу Милорада Додика СНСД све јачи и спремнији"

5 ч

2
"Подржати Цвијановић, вријеме да се Комисија за очување националних споменика врати у законске оквире"

БиХ

"Подржати Цвијановић, вријеме да се Комисија за очување националних споменика врати у законске оквире"

6 ч

0

  • Најновије

16

13

Тинејџера ударила струја због ТикТок изазова: Познато у каквом је стању

16

11

Како функционише сензор у лопти који је Хрватску избацио са Мундијала

16

05

Заплијењена хрпа пара у БиХ: Пронађен и снајпер

16

00

Драма на снимању спота Милице Павловић: Аутомобил у пламену, ватрогасци на терену

15

58

Ухапшен припадник ОВК осумњичен за убиство српског брачног пара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима