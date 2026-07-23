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Ове информације никако не треба да дијелите са АИ, упозорава руски стручњак

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 17:45

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Вјештачка интелигенција је грана рачунарских наука која омогућава машинама да опонашају људске когнитивне функције попут учења, рјешавања проблема и доношења одлука.
Фото: pexels/ Oktay Köseoğlu

Вјештачка интелигенција може да помогне у свакодневним задацима, али само једна грешка док је користите може озбиљно угрозити вашу приватност. Стручњаци упозоравају које врсте докумената и личних података никада не би требало отпремати на јавне АИ сервисе.

Када користите вјештачку интелигенцију, требало би да избјегавате дељење било каквих личних података, фотографија докумената и других поверљивих информација, јер након што их пошаљете АИ програму, ви више немате потпуну контролу над тим подацима.

Са АИ програмима би увијек требало да дијелите што је мање могуће података који су потребни за обављање задатка, упозорава Јуриј Силајев, шеф Одјељења за поуздану вјештачку интелигенцију Руског технолошког универзитета.

Како је објаснио, након што корисник отпреми садржај на неки сервис вјештачке интелигенције, више не може у потпуности да контролише гдје ће се те информације чувати, колико дуго ће остати сачуване и да ли ће се користити за друге намене, преноси "РИА Новости".

"Када радите са вјештачком интелигенцијом, на сервис треба пренијети само оне податке који су заиста неопходни за завршавање задатка", истакао је Силајев.

Он упозорава да се на јавне АИ сервисе никако не би смеле отпремати фотографије личних докумената, банковних картица, полиса осигурања или карата са QR кодовима. Исто важи и за податке као што су адреса становања, датум рођења, бројеви личних докумената и број телефона.

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Посебан опрез, како наводи, неопходан је и код финансијске и правне документације. Изводи са банковних рачуна, уговори, пуномоћја и пореске пријаве садрже велики број поверљивих информација. Чак и ако кориснику треба објашњење само једног дијела документа, постоји ризик да ће цијели документ бити отпремљен и злоупотребљен.

Исто се односи и на медицинску документацију, која поред података о здравственом стању садржи и бројне личне информације о пацијенту. Ако је ипак неопходно да вјештачка интелигенција анализира медицински документ, препоручује да се прије отпремања уклоне или прецртају презиме, датум рођења, број полисе, бар-кодови и QR кодови.

Стручњак истиче да опрез није потребан само када је ријеч о приватним подацима, већ и приликом рада са пословном документацијом. Интерне преписке, комерцијалне понуде, нацрти уговора, изворни код, базе клијената и финансијски извјештаји не би требало да се отпремају на јавне АИ сервисе, јер то може довести до цурења поверљивих информација и кршења уговорних обавеза.

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Уколико је слање документа ипак неопходно, руски стручњак савјетује да се претходно уклоне сва имена, адресе, бројеви докумената, банковни подаци, QR кодови, потписи и називи организација.

"Што се мање осјетљивих података преноси на услугу вјештачке интелигенције, мањи је ризик њихове даље дистрибуције или коришћења у сврхе за које нису намјењени", закључио је Силајев.

(рт балкан)

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

лични подаци

Сигурност

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