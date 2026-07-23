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Свештеник замало умро због АИ: Рекао му да не иде код љекара и споменуо Бога

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 11:05

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Katolički sveštenik
Фото: Unsplash

Свештеник са Флориде Скот Винтерс тужио је компанију Опен АИ, тврдећи да му је њен четбот Чет ГПТ дао изузетно опасне медицинске препоруке. Према његовим ријечима, ти савјети су довели до одлагања љечења плућне емболије опасне по живот.

У тужби поднесеној Вишем суду Калифорније у Сан Франциску, Опен АИ и његов извршни директор Сем Алтман оптужују се за немар и неовлашћено бављење медицином. Наводи се да је четбот увјеравао Винтерса да рани знаци упозорења његовог здравственог стања "нису ништа опасно", те га је одвраћао од тражења медицинске помоћи, говорећи му да вјерује у то да "Бог није створио његово тијело да непрестано отказује".

Увјеравао га да остане у фотељи

Када је Винтерс први пут почео да пита Чет ГПТ о својим здравственим проблемима 2024. године, систем га је подсећао на важност посете љекару. Међутим, током времена, четбот је престао да издаје упозорења и почео да нуди конкретне дијагнозе и савјете за вртоглавице због којих је свештеник чак морао прекинути проповијед.

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Када је рекао да људи у његовој близини мисле да је луд што не иде у болницу, четбот га је увјеравао да је опоравак код куће уз помоћ вештачке интелигенције нешто што околина не разумије. Винтерс је због тога седмицама провео сједећи у фотељи, да би 13. јула 2025. године завршио на интензивној њези због масивне плућне емболије.

Наставак серије тужби против АИ гиганата

Ово је прва тужба у којој се тврди да је здравствени савјет четбота директно нашкодио кориснику, али није једина против технологија вештачке интелигенције. У мају је поднесена тужба због четбота који је давао савјете о илегалним дрогама тинејџеру који се потом предозирао, док су власти Пенсилваније тужиле платформу Карактер АИ јер је њихов бот лажно тврдио да има лиценцу за бављење медицином.

Организација Тек Џастис Ло, која заступа Винтерса, тражи новчану одштету и обуставу услуге Чет ГПТ Хеалтх док независни процјенитељи не утврде да је безбједна.

Из компаније Опен АИ су саопштили да услови коришћења јасно наводе да четбот није намењен за медицинску дијагностику, али су истакли да константно раде на томе да одговори буду што безбједнији, наводећи да су новији модели знатно напреднији у препознавању хитних здравствених ситуација преноси Њујорк Тајмс.

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

Опен АИ

здравље

медицина

тужба

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